Oedingen. Bei einem Unfall bei Oedingen sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Ihre beiden Autos prallten in einer Kurve auf der L 737 gegeneinander.

Oedingen: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Zwei Autofahrerinnen sind am Montag bei einem Unfall in Oedingen schwer verletzt worden. Das berichtete die Kreispolizeibehörde Olpe am Dienstag.

Eine 74-Jährige fuhr gegen 16 Uhr aus Richtung Schmallenberg-Bracht in Richtung Oedingen. Am Anfang einer Rechtskurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache zu weit auf die Gegenfahrbahn. Ihr Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto einer 28-Jährigen.

Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die 74-Jährige musste stationär aufgenommen werden. Nach Schätzungen der Polizei entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt.