Oedingen: Auto landet im Graben – zwei Personen verletzt

Oedingen. Dubioser Unfall in Oedingen: Wieso entfernte sich die der verletzte Fahrer, um kurze Zeit später zum Unfallort zurückzukehren?

Am Donnerstag sind gegen 20.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Brenscheder Straße in Oedingen zwei Männer (25 und 32 Jahre) verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 32-Jährige mit dem Pkw die Straße aus Fahrtrichtung Brenschede kommend in Richtung Oedingen. In Höhe der Unfallörtlichkeit verlor er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Graben neben der Fahrbahn zum Stehen.

Verletzte entfernen sich

Zunächst verließen die Beteiligten den Pkw eigenständig und entfernten sich. Kurze Zeit später kehrte aber der Fahrer wieder zum Unfallort zurück, während der 25-jährige Beifahrer sich zunächst nach Hause und dann in ein Krankenhaus begab. Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Insassen verblieben dort stationär. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.