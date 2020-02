Oedingen feiert mit Prinz Michael I. und Prinzessin Tanja I.

Der WKKV (Wander-, Kultur- und Karnevalsverein) Oedingen hatte am Samstag zur Großen Prunksitzung geladen – und bereits um 19.11 Uhr, als Moderatorin Alexa Müller die Narren begrüßte, war die Stimmung im bunt kostümierten Publikum fantastisch.

Dass sich das Stimmungsbarometer noch steigern ließ, lag vor allem den an vielen Oedinger Eigengewächsen, die mit Tänzen und Büttenreden auf der Bühne standen. Den Abend eröffnete die Oedinger Funkengarde, die mit ihrem Gardetanz für das erste Highlight des Abends sorgte und später auch noch zeigte, wie das wöchentliche Tanzen der Garde in etwa 60 Jahren aussehen könnte; Wiederbelebung auf der Bühne inklusive.

Prinzengarde lässt Mariechen durch die Luft fliegen

Wer eher auf rockige Töne steht, kam bei den Oeneboys voll auf seine Kosten. Die Showtanzgruppe „Dancing Queens“ katapultierte die Besucher direkt in die Tiroler Berge bzw. auf das Oktoberfest, bevor die Prinzengarde Oedingen ihr Mariechen Carolina Poggel akrobatisch fliegen und dem einen oder anderen Zuschauer den Atem stocken ließ. Den Abschluss bildete wie immer das Männerballett „Lords of the Dance“, dieses Jahr als Stewardessen, inklusive Flugzeug-Notrutsche eines Airbus.

Prunksitzung in Oedingen mit Prinz Michael I. Rabe und Prinzessin Tanja I. Biermann. Foto: Michael Meckel / WP

Auch die Büttenreden sollten natürlich nicht zu kurz kommen. Den Anfang machte Prinz Michael I. (Rabe) mit seiner Prinzenrede, in der er ein paar Grußworte an sein närrisches Volk richtete und außerdem seine Prinzessin Tanja I. (Biermann) sowie seinen Elferrat vorstellte. Dieser wiederum revanchierte sich mit einem unterhaltsamen Programmpunkt zum Thema „Michaels Buch der Erinnerung“, in dem er des Prinzen Leben und seinen Weg „Vom Raben zum Prinzen“ darstellte.

Abschied für Gabi Fleper als Büttenrednerin

Gabi Fleper, die dieses Jahr zum letzten Mal auf der Bühne stand und gebührend verabschiedet wurde, erzählte mit viel Humor in ihrer Rolle als Oedinger Hausfrau aus ihrem Eheleben. Oliver Breiting, Nachrichtensprecher der „OE3-News“ wusste vom neuesten Klatsch und Tratsch aus dem Dorf zu berichten und kannte auch die nächsten Anflugstationen des Klapperstorches.

Des Weiteren freuten sich die Oedinger über den Besuch der Nachbarn aus Oberelspe. Prinz Yannic I. (Schmidt) hatte neben seinem Elferrat auch die scheidenden Sitzungspräsidenten Andreas Schmidt und Frank Scholz, sowie die Oberelsper Garde „Green Birds“ mitgebracht.

Orden für Jubelprinzen und verdiente Karnevalisten

Die 11-, 22-, 33- und sogar 44-jährigen (Kinder-)Jubelprinzenpaare konnten sich über ihre Orden ebenso freuen wie Johannes Rademacher und die Gruppe „Peter Düpersteiners Karnevalsstadl“, die die diesjähren FEN-Orden („Föderation Europäischer Narren“) für ihr langjähriges Engagement im Karneval verliehen bekamen.

Am Sonntag standen dann die kleinen Oedinger Jecken im Mittelpunkt. Ein buntes Programm rund um das Kinderprinzenpaar Prinz Leonard I. (Pies) und seine Prinzessin Carla I. (Fleper) ließ den Nachmittag im Nu verfliegen. Dafür sorgten neben der Oedinger Prinzengarde, dem Showtanz der „Dancing Queens“, den „Oeneboys“, den „Oenesternen“, dem örtlichen Kindergarten und der „Grüffelo-Band“ auch die „Green Diamonds“ aus Oberelspe und die Showtanzgarde des Rot-Weiß Ostentrop-Schönholthausen.