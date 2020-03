Bei Geschwindigkeitskontrollen in Oberveischede hat die Polizei mehrere Raser ertappt.

Polizei Oberveischede: Auto mit 109 km/h in 50er-Bereich geblitzt

Oberveischede. bei Kontrollen in Oberveischede sind der Polizei viele Raser ins Netz gegangen. Der Spitzenreiter war mehr als doppelt so schnell wie erlaubt.

Bei Geschwindigkeitsmessungen am Sonntag auf der B 55 in Oberveischede hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Olpe in der Zeit von 10.50 bis 17.40 Uhr zahlreiche Verstöße festgestellt.

Insgesamt wurde bei 1811 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. 229 Fahrzeugführer müssen ein Verwarngeld zahlen. Zudem stellten die Beamten 13 anzeigepflichtige Ordnungswidrigkeiten fest.

In zwei Fällen sind Fahrverbote zu erwarten: Ein Fahrer befuhr die Straße mit 95 km/h bei erlaubten 50 km/h. Spitzenreiter war jedoch ein Mann, der mit 109 km/h gemessen wurde.