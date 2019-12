Oberhundem: Theaterverein begeistert mit köstlicher Komödie

22 Uhr war es am Samstagabend geworden, dann stand das gesamte Ensemble des Theatervereins Oberhundem zufrieden lächelnd auf der Bühne der Dorfgemeinschaftshalle und ließ sich von seinem mehr als 300-köpfigen Publikum für eine gelungene Premiere feiern. Die Schauspielerinnen und Schauspieler hatten noch vor Silvester eine sehenswerte „Theaterrakete“ gezündet. „Keine einzige Sekunde langweilig“, sagte eine Besucherin nach dem Schlussvorhang. Klingt banal, ist aber ein Theaterlob höchster Güte.

Auf den Leib geschrieben

Das Stück „Piraten, Ahoi!“ aus der Feder von Andreas Wening, das die Spielleiterinnen Hildegard Mettbach und Angelika Aßmann für die 34. Spielzeit des Theatervereins mit ihrem Team ausgesucht hatten, birgt Rollen, die einigen Oberhundemer Laiendarstellern auf den Leib geschrieben sind.

Die Handlung ist hanebüchen. Wer sich mit Astrid Lindgrens Kinderbüchern und Titelfigur „Pipi Langstrumpf“ auskennt, hat bei der Einordnung des Stücks Vorteile. Wer nicht, für den reicht die Erkenntnis, dass der Glaube Berge, in diesem Fall Pferde versetzen kann, um einen höchst amüsanten Theaterabend zu verbringen.

Turbulente Verwicklungen

Im Hause der Wilberts geht‘s turbulent zu. Vater Peter, überzeugend gespielt von Reinhard Heimes, sieht unglaubliche Dinge, ein Mädchen Vicky mit roten Haare, das in eine leerstehende Villa in der Nachbarschaft eingezogen ist, einen Äffchen mit Strickweste und ein an Alzheimer erkranktes Pferd, das durch den Garten getragen wird, dazu zwei Piraten (Wendelin Kebbe und Hubertus Aßmann) auf der Suche nach einer geheimnisvollen Truhe. Familie und Nachbarn, auch der herbeigerufene Arzt Dr. Rüssel (Thomas Ludwig) halten Peter für total verwirrt. Dabei sind er und Tochter Kerstin (Corinna Beckmann) wie sich später herausstellt, die einzigen „Normalos“ in diesem Haus.

Das gesamte Ensemble nach dem Schlussvorhang. Foto: Volker Eberts / WP

Im zweiten Satz hatte das Ensemble seine Anfangsnervösität vollends abgelegt. Die Komödie nimmt richtig Fahrt aus, als die rothaarige Vicky (Nicole Schick, zum ersten Mal dabei) mit einem Koffer voller Damendessous und einem Kanister Bananenlikör in die Kaffee- und Tratschrunde von Peters putzsüchtiger Frau Sigrid (Christel Schöttes) und ihren Nachbarinnen Else Flammer (Jutta Schöttes), Gerda Tischbein (Katja Epping) und Rosi Morgenpost (Natali Schauerte) platzt. Der Likör zeigt schnell Wirkung und die Ereignisse überstürzen sich. Ein Gag jagt den anderen, die vier Damen laufen zur Höchstform auf, verdienen sich Bestnoten, sie nehmen nicht nur ihre eigene Tratsch- und Putzakribie („Wischen ist Macht“), sondern auch ihre Männer („Als der liebe Gott den Menschen Intelligenz gegeben hat, waren die Männer gerade in der Kneipe.“) mächtig aufs Korn. Das Publikum kam aus dem Lachen nicht mehr heraus.

Pipi Langstrumpf lässt grüßen

Dann begleitet das Quartett die rote Vicky, die ihren Vater sucht – Pipi Langstrumpf lässt grüßen – auf eine Parteiveranstaltung der Piraten. Die richtigen Piraten, allerdings ohne Schiff und mit Bahncard unterwegs, übernehmen wieder das Kommando in Wilberts Wohnzimmer, das von Bühnenbauer Benjamin Schmidt wieder sehr ansprechend mit vielen liebevollen Details gestaltet wurde. Als die Damen von ihrer Odyssee mit Bananenlikör, Schnittchen und Flucht vor der Polizei zurückkommen, löst sich im dritten Akt das Wirrwarr des Stückes langsam auf. Wie gesagt, Pippi Langstrumpf-Kenner haben Vorteile.

Riesenapplaus

Riesenapplaus für eine tolle Leistung des gesamten Ensembles, darunter auch Souffleuse Laura Braun und Maskenbildnerin Miriam Mettbach sowie Werner Arens und Dennis Schwermer für Licht und vor allem einen immer prima verständlichen Ton. Es war eine Gesamtleistung wie aus einem Guss. Das Publikum der beiden nächsten Vorstellungen im neuen Jahr (am Samstag, 4. und 11. Januar, jeweils ab 19.30 Uhr) darf sich auf 100 Minuten beste Unterhaltung freuen.