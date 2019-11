Fridays for Future Nur 60 Demonstranten beim Schweigemarsch in Lennestadt

Lennestadt. Mit 60 Teilnehmern hatte die dritte Fridays for Future-Demo in Altenhundem die bisher schwächste Beteiligung,

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur 60 Demonstranten beim Schweigemarsch in Lennestadt

60 junge und ältere Mitbürger nahmen gestern an der dritten „Fridays for Future-Demo“ in Lennestadts City teil und dokumentierten, dass ihnen der Klimaschutz am Herzen liegt. „Die Zeit war vielleicht nicht so günstig“, spekulierte Christopher Ille vom Orga-Team über die bisher schwächste Beteiligung. Die letzte Demo war nach der sechsten Schulstunde gestartet und hatte deshalb noch viele Schüler auf dem Heimweg angelockt.

Diesmal ein Schweigemarsch

Während des Schweigemarsches zum Rathaus machten die Demonstranten mit Plakaten auf den drohenden Klimanotstand aufmerksam. Bei der anschließenden Kundgebung ging es um das „Klimapäckchen der Bundesregierung“, so Ille, und um die UN-Klimakonferenz, die am Montag in Madrid startet.