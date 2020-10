„Nasse Federn“: Warum Kerstin Muckenhaupt Gedichte schreibt

„Gedanken liegen am Wegesrand und wollen gerne gesagt werden.“ Gedanken, die Kerstin Muckenhaupt zu Papier gebracht hat. Mehr noch: Sie hat sie gesammelt, geordnet und veröffentlicht. Die 44-Jährige aus Olpe, die am Gymnasium der Stadt Lennestadt die Fächer Deutsch und Geschichte unterrichtet, hat jetzt ihren Gedichtband „Nasse Federn“ veröffentlicht. 59 feinsinnige Gedichte sind darin enthalten, von „A“ wie „Angebot“ bis „Z“ wie „Zerreißprobe“.

Die Inspirationen

„Ich schreibe schon sehr lange Gedichte. Seitdem ich etwa 14 bin“, sagt Muckenhaupt. Es sei nicht einfach nur ein Hobby, sondern ihre Leidenschaft. „Ich habe immer ein Notizbuch dabei, sodass ich auch unterwegs Eindrücke, Gedanken und Ideen aufschreiben kann“, sagt sie. Manchmal habe sie auch nur eine Metapher im Kopf, um die sie das Gedicht herumstrickt. Vor allem bei Spaziergängen in der Natur findet sie Inspirationen. „Hier beobachte ich viel und versuche mit allen Sinnen wahrzunehmen. Dabei entstehen Assoziationen, die ich mit Erlebnissen verknüpfe.“ Zwischen den Zeilen schwingt damit auch immer etwas von ihr selbst mit. „Lyrik hat immer etwas Persönliches.“

Das Motiv

Ein immer wiederkehrendes Motiv in Muckenhaupts Gedichte sind Vögel. „Für mich sind das sehr faszinierende Wesen. Sie sind sowohl zart als auch widerstandsfähig, haben einen wunderschönen Gesang, können fliegen und drücken damit ein unvergleichliches Freiheitsgefühl aus.“

Eigenes Cover entworfen Kerstin Muckenhaupt ist 1976 in Olpe geboren und hat in Bonn Geschichte und Germanistik studiert. 1994 wurde Muckenhaupt nach erfolgreicher Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb „Schüler schreiben“ zum „Treffen junger Autoren“ nach Berlin eingeladen. Abgesehen von dem 2007 veröffentlichten Gedichtband „Gräserwind“ hat die 44-Jährige immer mal wieder lyrische Texte in verschiedenen Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht. Ihren neuen Gedichtband „Nasse Federn“ hat sie bei „epubli“ selbst veröffentlicht. Das Cover-Bild – eine mit Regentropfen übersähe Feder – hat sie bei einem Spaziergang an der Lister fotografiert.

Der Titel „Nasse Federn“ weckt dahingehend erste Assoziationen. Aber in diesen zwei Worten steckt noch viel mehr. Leichtigkeit und Schwerfälligkeit, Freiheit und Bedrücktheit, Selbst- und Fremdbestimmung. „In meinen Texten schwingt immer Melancholie mit“, gibt Muckenhaupt zu. Weder niedergeschlagen noch hoffnungslos, sondern vielmehr eine Spiegelung eines gedankenversunkenen Moments.

Der Blick in den Himmel

Ein solcher Momente war der Blick in den Himmel, als Corona das Land in einen flächendeckenden Lockdown zwang. Mit dem Gedicht „März 2020“ beschreibt Muckenhaupt, wie Vögel plötzlich wieder ihren natürlichen Lebensraum zurückgewinnen: „In diesem Frühjahr endet die Herrschaft des Flugzeugs abrupt. Stattdessen sind es die Greifvögel, die sich das Hoheitsrecht über die Lüfte zurückerobern.“ Milane zogen wieder ihre Kreise, der Himmel war frei von Kondensstreifen.

„Dieser blaue Himmel hat mich fasziniert. Und mir bewusst gemacht, dass wir Menschen nur ein ganz kleiner Teil dieser Welt sind“, sagt Muckenhaupt. Es sei ein zivilisationskritischer Text, der den Menschen als ein von Zeit gehetztes Wesen umschreibt, das die Welt gerne für sich beansprucht. „Von Ziffernblättern, die hörige Zeiger gefangen halten und ihnen lebenslänglich immer nur dieselben Wege weisen, ahnt er [der Milan] nichts.“

Die Motivation

Obwohl Muckenhaupt Deutschlehrerin ist, bespricht sie ihre eigenen Texte nicht im Unterricht. „Ich will mir nicht anmaßen, dass meine Literatur unterrichtsrelevant ist.“ Zwar komme es schon mal vor, dass sie einen ihrer Texte einem interessierten Schüler vorlese, aber vor einer Analyse in der Klasse nimmt sie bewusst Abstand. „Mir ist allerdings wichtig, meine Schüler zum kreativen Schreiben zu motivieren, wenn sie daran Spaß haben.“ Das habe auch einer ihrer damaligen Lehrer bei ihr gemacht und sie dadurch letztendlich ermutigt, ihre Texte zu veröffentlichen.

„Nasse Federn“ ist der zweite Gedichtband von Kerstin Muckenhaupt, der erste – „Gräserwind“ – erschien 2007. Ob sie es schon mal mit einem Roman versucht hat? „Nicht wirklich. Ich bin quasi an dieser Textform von Anfang an hängen geblieben.“ Lyrik habe eine dichte, bildgewaltige Sprache. Jedes Worte habe eine Bedeutung, nichts sei dem Zufall überlassen. „Das muss man mögen. Auch den Zugang zu dieser Bildsprache.“ Für Muckenhaupt ist es eine Faszination, die bereits seit 30 Jahren anhält. Ob sie mit einem Gedanken am Wegesrand begann?