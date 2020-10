In Gerlingen (hier ein Symbolbild) krachte es am Montagnachmittag. Glücklicherweise verletzte sich eine 28-Jährige dabei nicht schwer.

Polizei Nackenschmerzen nach Auffahrunfall in Wenden-Gerlingen

Wenden. 41-Jähriger fährt auf Höhe der Abzweigung Hillmicker Straße auf 28-Jährige auf. Einen Rettungswagen braucht die junge Frau aber nicht.

Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der Koblenzer Straße: Eine 28-Jährige befuhr die L 512 in Gerlingen in Fahrtrichtung Rothemühle. Auf Höhe der Abzweigung Hillmicker Straße musste sie ihren PKW verkehrsbedingt abbremsen.

Der 41-Jährige, der hinter ihr fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Die 28-Jährige klagte über Nackenschmerzen, lehnte jedoch einen Rettungswagen ab. Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Bereich.