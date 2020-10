Nach Einbruch in Fretter hoher Sachschaden

Fretter. Ein paar Kästen Bier, eine Musikanlage und einen Kompressor ließen Einbrecher aus einem Vereinsheim mitgehen.

Zwischen Samstag und Mittwoch waren in Fretter Einbrecher am Werk. In der Straße Am Weingarten beschädigten unbekannte die Schließvorrichtung einer Scheune. An zwei der Holzzugangstüren stellte die Polizei Hebelspuren fest. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Es entstand Sachschaden.

Zudem ereignete sich in der Nacht von Dienstag (27. Oktober) auf Mittwoch ein Einbruch in zwei Gebäudeteilen eines Vereinsheims in der Giebelscheidstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst an beiden Gebäudeteilen die Türen aufzuhebeln, allerdings scheiterten sie. Allerdings gelang es ihnen, ein auf Kipp stehendes Fenster aus der Verankerung zu reißen und so in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Anschließend entwendeten sie mehrere Kästen Bier, eine Musikanlage, sowie einen Kompressor. Der Wert der Beute liegt im dreistelligen Eurobereich. Zudem entstand ein Sachschaden in vierstelliger Eurohöhe. Hinweise zu beiden Taten melden Zeugen bitte der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.