Wenden. Die Gebühren für die Abfallentsorgung in Wenden sinken. Ein Vier-Personen-Haushalt zahlt in 2020 etwa 30 Euro weniger als in diesem Jahr.

Müllgebühren sinken im nächsten Jahr in Wenden deutlich

Gute Nachrichten für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wenden: Im kommenden Jahr werden die Müllgebühren deutlich gesenkt. Für den Restabfall gibt es einen Rückgang von 21.8 Prozent. Konkret: Die Gebühr für Restabfall beträgt pro Liter im kommenden Jahr 68 Cent. In diesem Jahr waren es noch 87 Cent. Beispiel: Für eine 80-Liter-Tonne werden jährlich 54,40 statt bisher 69,60 Euro fällig. Wer eine 120-Liter-Tonne hat, zahlt im nächsten Jahr 86,40 statt 93,60 Euro.

Die Gebühren gehen auch beim Bioabfall zurück. Hier gibt es eine Absenkung um sechs Cent pro Liter: von 78 auf 72 Cent. Für eine 80-Liter-Biotonne muss im kommenden Jahr 57,60 statt 62,40 Euro bezahlt werden und für eine 120-Liter-Biotonne 86,40 statt 93,60 Euro.

Deutlich unter Landesdurchschnitt

Die Gemeinde betont, dass Wenden bei den Müllgebühren für einen Vier-Personen-Haushalt deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 205,31 Euro für 39 Abfuhren liegt. In Wenden zahlt dieser im kommenden Jahr 168 Euro. Dabei muss aber berücksichtig werden, dass es dafür in Wenden 55 Abfuhrtermine gibt. „Hochgerechnet auf 39 Abfuhren pro Jahr lägen die Kosten bei der Gemeinde Wenden im Jahr 2020 im Vergleich zum Landesdurchschnitt lediglich bei 116,32 Euro“, so die Verwaltung in der Sitzungsvorlage.

Kreis Olpe Sozialbonus bleibt Der Zuschuss für Eigenkompostierer bleibt auch im kommenden Jahr bei 24 Euro. Auch der Sozialbonus bleibt bei 40 Euro. Diesen gewährt die Gemeinde auf schriftlichen Antrag Personen, die aus Krankheitsgründen (zum Beispiel Inkontinenz) regelmäßig Windeln benötigen.

Wesentlicher Grund für die Kostensenkung: Die an den Kreis Olpe zu entrichtende Gebühr sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 200.000 Euro. Zudem fließt eine Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2017 in die neue Kalkulation mit ein.

30 Euro weniger für Vier-Personen-Haushalt

Im Umweltausschuss gab es keine zwei Meinungen. Einstimmig beschlossen die Mitglieder die von der Verwaltung vorgeschlagene Gebührensenkung. „Das ist eine sehr schöne Überraschung gerade vor Weihnachten den Bürger noch zu erfreuen“. meinte Dorothea Biermann (CDU). Ein Vier-Personen-Haushalt spare in Wenden in 2020 im Vergleich zu diesem Jahr 30 Euro, so Ausschuss-Vorsitzender Markus Scherer (CDU). Viele hätten anfangs befürchtet, dass es durch den Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) nicht günstiger werde: „Das ist nicht eingetreten. Es ist billiger geworden. Es kann sich keiner beschweren, dass wir das gemacht haben.“

Ärgerlich seien die illegalen Müllentsorgungen, betonte Dorothea Biermann: „Wird das konsequent verfolgt? Werden die Verursacher zur Kasse gebeten?“ Dazu sagte Markus Scherer: „In 98 Prozent der Fälle steht leider nicht dran, wer es gemacht hat. Es gibt Reifen, Teppiche, da ist alles dabei. Bei uns ist das aber noch human. In Olpe und Attendorn muss es viel schlimmer sein.“ In der Hansestadt seien jetzt in einem Fall drei Kubikmeter Müll gefunden und der Verursacher ermittelt worden: „Die Säcke sind durchsucht worden und man hat zwei Aufkleber gefunden.“