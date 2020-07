Motorradfahrer am Engelsberg schwer verletzt

Kruberg/Neuenkleusheim. Ein Kradfahrer stürzt nach einem Fahrfehler auf der L 711 Richtung Kruberg.

Schwer verletzt wurde am Sonntag gegen 14 Uhr auf der L 711 zwischen Neuenkleusheim und Kruberg ein 31-jähriger Motorradfahrer. Dieser befuhr nach eigenen Angaben die Straße in Richtung Kruberg. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Daraufhin rutschte er mit dem Krad unter der Leitplanke her, bis er in dem dahinterliegenden Grünstreifen liegen blieb. Ein Rettungswagenteam brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.