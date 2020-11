Im Mordprozess gegen einen Vater aus Grevenbrück hat der Angeklagte am Mittwoch gestanden, seinen dreijährigen Sohn getötet zu haben. „Ich stehe dazu“, sagte er am Landgericht in Siegen. „Ich kann mir das selber nie wieder verzeihen, was ich gemacht habe.“

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Der 35-Jährige erklärte, sein schlafendes Kind stranguliert zu haben. Ob er dann, wie die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft , die Matratze, auf der der Junge lag, entzündete, wisse er nicht mehr, weil er unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden habe. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Opfer erst durch die Verbrennung ums Leben kam.

Als Motiv gab er Hass auf die Mutter des gemeinsamen Kindes an, von der er zur Tatzeit schon getrennt lebte und die von ihrem neuen Partner schwanger war. Der Angeklagte fürchtete, so sagte er vor Gericht aus, dass sie ihm den Sohn wegnehmen wollte. Bei einem der regelmäßigen Besuche des Dreijährigen in seiner Wohnung in Grevenbrück am 3. Mai habe er dann spontan den Entschluss gefasst, das Kind und sich selbst zu töten. „Ich kann das nicht erklären“, sagte er, „aber da war dieser Hass.“ Und: „Der Gedanke, dass der Kleine dann mit einem neuen Papa lebt, war hart. Ich habe immer Verlustängste gehabt, dass ich nicht mehr die Paparolle habe. “ Die Mutter des Kindes habe ihn ständig kritisiert, beleidigt und erpresst: „Wenn ich nicht nach ihrer Pfeife tanze, dann hätte ich keinen Kontakt zu dem Kleinen.“ Der 35-Jährige, der bei dem Sprung aus dem Fenster einen Beckenbruch erlitt, hinterließ einen Abschiedsbrief: „Ich kann so einfach nicht mehr leben. Ich wollte einfach in Deutschland sterben, am besten neben meinem Sohn.“

Langer Verhandlungstag Der zweite Termin vor dem Schwurgericht war am Mittwoch ein langer Verhandlungstag. Grund: Der Prozesstag am vergangenen Freitag musste ausfallen, da sich ein Schöffe noch in Quarantäne befand. Deshalb legte die Kammer das komplette Programm des ausgefallenen Freitages zusätzlich auf den Termin am Mittwoch. Neben der Einlassung des Angeklagten wurden zahlreiche Zeugen gehört. Der Prozess wird am Donnerstag , 26. November, fortgesetzt.

Er sei verzweifelt gewesen, betonte er vor Gericht: „Dass ich das gemacht habe, hätte ich mir selber nicht zugetraut. Niemand kann mich bestrafen, ich bin selber gestraft.“ Der 35-Jährige, der bei seiner Aussage gefasst wirkte, berichtete von Anfeindungen anderer Gefangener in der Haft. „Sie haben ein kleines Kind getötet. Dass die Leute sie nicht normal behandeln, ist nachvollziehbar“, meinte die Vorsitzende Richterin Elfriede Dreisbach. Zu Beginn des zweiten Prozesstages hatte der Angeklagte eine Stunde lang über sein Leben berichtet. Als Minderjähriger verließ er sein Heimatland Marokko, war mit falschem Namen in Europa unterwegs und blieb schließlich seit 2008 in Deutschland. Seinen leiblichen Vater habe er nie kennengelernt: „Ich hatte kein normales Leben, kein Einkommen. Ich war geduldet. Alkohol- und Drogenkonsum kamen dazu.“ Einige Male habe er in Haft gesessen, so der mehrfach vorbestrafte Mann.

Ein 39-Jähriger fand den schwerverletzten Angeklagten nach dem Sprung aus dem dreieinhalb Meter hohen Küchenfenster: „Er hat gesagt, dass er nicht in Deutschland sterben wolle. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.“

Die Vorgesetzten in der Firma, in der der Angeklagte arbeitete, bezeichneten ihn als aufgeschlossen, höflich und hilfsbereit. Auch ein langjähriger Freund (24) meinte: „Wir haben uns kurz vor der Tat getroffen. Er ist eigentlich ein fröhlicher Mensch, aber da war er traurig. Er hing sehr an dem Kind. Deshalb ist es für mich unverständlich, dass er das gemacht hat.“ Die Freundin des Zeugen sagte: „Das hätte ich nie im Leben gedacht. Das hat ihn extrem mitgenommen mit der Ex-Freundin. Er war traurig, dass er den Sohn nicht oft sehen konnte.“

Am 21. Oktober 2019 soll der Angeklagte für einen Fall häuslicher Gewalt verantwortlich gewesen sein, so eine Sozialarbeiterin vom Kreis Olpe. In diesem Jahr habe es für den Vater dann zunächst begleitete Kontakte zu seinem Sohn mit der Mutter gegeben: „Am 22. April berichtete mir die Mutter, dass auch alleinige Kontakte von zwei Stunden in der Woche mit dem Vater möglich seien. Zum ersten Treffen ohne die Mutter kam es dann am 25. April.“