Missglückte Halloween-Streiche: Sachschaden nach Eierwürfen

Kreis Olpe. Fassaden und Autos im Kreis Olpe sind beschädigt worden, weil Unbekannte sie mit Eiern beworfen haben. Die Polizei sucht nach den Übeltätern.

So schnell wird aus einem harmlosen Halloween-Streich eine ernste Sachbeschädigung: In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte mehrere Fassaden und Autos mit Eiern beworfen und dabei jeweils Schaden im dreistelligen Bereich verursacht, berichtet die Polizei Olpe.

In Wenden-Gerlingen haben Unbekannte zwischen 0 und 2 Uhr die Wand eines Einfamilienhauses im Gerlinger Weg mit Eiern beworfen. Gleiches ereignete sich in Lennestadt-Altenhundem sowohl in der Hochstraße als auch im Piepers Weg.

Ebenfalls in Wenden bewarfen Unbekannte ein Auto, das am Samstag gegen 21.15 Uhr auf der Schönauer Straße unterwegs war. Es entstanden durch die Eierschalen kleine Kratzer, so dass auch hier ein Schaden im dreistelligen Eurobereich entstand. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ.

Hinweise zu den einzelnen Taten nimmt die Polizei in Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.