Lennestadt. Der Prozess gegen einen 27-Jährigen, der auf einen Mann eingestochen haben soll, geht Donnerstag weiter. Geladen ist ein entscheidender Zeuge.

Meggen: Prozess nach Messerstich vor Diskothek geht weiter

Der Messerstich-Prozess vor dem Amtsgericht Lennestadt geht weiter. Fortsetzung ist am Donnerstag, 30. Januar, um 12.30 Uhr.

Beim Prozessauftakt am 10. Januar saß ein 27-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung auf der Anklagebank. Er soll am frühen Morgen des Karnevalssonntags (3. März 2019) mächtig Randale gemacht haben, als er wegen Belästigung einer jungen Frau aus der Diskothek „Big Ben“ in Meggen flog. Laut Anklage beschimpfte er den Inhaber übelst und stach schließlich an der Eingangstür unvermittelt auf seinen Arm ein.

Freund soll aussagen

Der Inhaber der Diskothek und drei seiner damaligen Mitarbeiter, die am ersten Verhandlungstag als Zeugen vor Gericht aussagten, erkannten den 27-Jährigen eindeutig als Täter wieder. Dieser bestritt die Vorwürfe aber vehement.

Wahrer Täter sei vielmehr sein Freund gewesen, der bei ihm wohnt. Dieser Freund wird jetzt beim Fortsetzungstermin am Donnerstag im Lennestädter Gericht gehört.

