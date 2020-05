Unbekannte Täter (hier ein Symbolbild) drangen in der Nacht auf Samstag in mindestens drei Lauben einer Attendorner Kleingartenanlage ein.

Polizei Mehrere Lauben in Attendorner Kleingartenanlage aufgebrochen

Attendorn. Insgesamt wurden in der Nacht auf Samstag drei Lauben in Attendorn gewaltsam geöffnet. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen melden.

In der Nacht auf Samstag haben bisher unbekannte Täter mehrere Lauben der Kleingartenanlage „Heiderbaum“ in Attendorn aufgebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 21 Uhr und 1.30 Uhr. Insgesamt wurden drei Lauben gewaltsam aufgebrochen, in einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Außerdem war eine Laube unverschlossen. Neben einem Jugendfahrrad wurde vor allem Werkzeug entwendet. Der Sachschaden dürfte im dreistelligen Bereich liegen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden diese bitte der Polizei unter 02761/9269-0.