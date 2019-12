Meggen. Einbruch in die Sekundarschule: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Meggen: Einbruch in Sekundarschule Lennestadt

Die Lennestädter Sekundarschule in Meggen war das Ziel von Einbrechern. In der Nacht zu Samstag drangen bisher unbekannte Täter in das Gebäude der Sekundarschule in Meggen ein. Hier wurden von dem oder den Tätern mehrere Räume und Behältnisse durchsucht und ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Tel.Nr. 02761 9269-0 auf.