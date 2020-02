Eine Frau erfasste in Meggen mit ihrem Pkw einen 13-Jährigen. Die Polizei ermittelte die 71-jährige Fahrerin.

Meggen: 13-jähriger Junge von Pkw erfasst und verletzt

Bereits am Dienstag (4. Februar) hat sich „Am Bahndamm“ in Meggen gegen 18.20 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem ein 13-Jähriger verletzt wurde. Dies teilt die Olper Polizei jetzt mit.

Nach Angaben des Jungen befuhr dieser mit seinem Tretroller die Straße in Richtung Schützenplatz. Dabei fuhr ein Pkw an ihm vorbei, der ihn erfasste, wodurch er stürzte. Die Fahrerin hielt kurz an, setzte aber ihre Fahrt fort.

Am nächsten Tag suchte der Tretrollerfahrer gemeinsam mit seiner Mutter die Polizeiwache auf, erstatte Anzeige und beschrieb den Wagen. Er hatte durch den Sturz leichte Verletzungen davon getragen. Durch weitere Ermittlungen vor Ort konnten die Beamten eine 71-Jährige als Verursacherin ermitteln.