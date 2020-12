Martinstraße Olpe: Unbekannte flieht nach Unfall

Olpe. Eine Frau flieht, nachdem sie in der Olper Martinstraße in ein anderes Auto gefahren ist. Zuvor hatte sie gebeten, nicht die Polizei zu rufen.

Eine Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden hat sich am Mittwoch, 16. Dezember, gegen 11.35 Uhr auf einem Parkplatz in der Martinstraße in Olpe ereignet. Nach Zeugenangaben fuhr eine derzeit noch unbekannte Pkw-Fahrerin rückwärts in ein anderes Fahrzeug, das gerade ebenfalls anfuhr. Die Besitzerin des beschädigten Pkws wollte sofort die Polizei rufen, die Verursacherin bat aber, dies nicht zu tun. Als die Geschädigte dann ihr Handy aus dem Wagen holen wollte, stieg die Verursacherin in ihr Fahrzeug und flüchtete.

Schäden an der hinteren Stoßstange

Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen dunkelblauen Kleinwagen der Marke Peugeot mit Kennzeichen aus dem Lahn-Dill-Kreis (Kennzeichen LDK). Das Fahrzeug müsste korrespondierende Schäden an der hinteren Stoßstange auf der Beifahrerseite haben. Die Geschädigte beschrieb die Fahrerin, die nach eigenen Angaben in Siegen wohnt, folgendermaßen: Circa 25 Jahre alt, südländisches Aussehen, deutlicher Akzent in der Sprache.

An dem Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.