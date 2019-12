Malerische Kinderbilder von Andrea Strunk aus Rothemühle

Ein Kind sitzt unter einem Baum. Es trägt einen Kranz aus rötlichen Herbstblättern im Haar, ein weißes Spitzenkleidchen am Körper. Wie zufällig fällt etwas Laub vom Baum. Eine malerische Szenerie. Das Foto stammt von Andrea Strunk. Vor ein paar Jahren hat sie sich als Fotografin selbstständig gemacht, hat seit März in Rothemühle an der Kölner Straße ein eigenes Atelier. Was zeichnet ihre Bilder aus? Und wo im Kreis Olpe findet sie die passenden Kulissen?

Von der Zucht zur Fotografie

Andrea Strunk hat sich als Fotografin selbstständig gemacht. Seit März hat sie ihr eigenes Atelier in Rothemühle. Foto: Verena Hallermann

Andrea Strunk ist 50 Jahre alt, wohnt mit ihrem Mann in Ottfingen und ist Mutter von vier Kindern. Die gebürtige Freudenbergerin ist eigentlich gelernte Bankkauffrau. Doch nach der Baby-Pause hat sie sich das Ziel gesetzt, nochmal etwas Neues zu machen. Nach Stationen in der Industrie und im Einzelhandel, fängt Andrea Strunk an, Kaninchen zu züchten. Um die Tiere über das Internet verkaufen zu können, leiht sie sich zunächst die Kamera ihres Mannes Peter. „Das war noch eine Kamera, die mit leichter Verzögerung fotografiert hat“, erzählt Strunk. „Zu Weihnachten habe ich mir dann eine digitale Spiegelreflexkamera gewünscht. Das war vor knapp zehn Jahren.“ Sie macht Bilder von ihren Kindern, ihren beiden Hunden und probiert immer mehr aus. Dann wird sie auf die amerikanische Fotografin Meg Bitton aufmerksam. Es sind ihre Kinderbilder, die sie sofort fasziniert. Mädchen in schönen Kleidchen, die im Wald spielen. Sonnenstrahlen, die sich durch das Dickicht kämpfen, setzen das Bild in Szene. Nicht zu hell, aber auch nicht zu dunkel. Gerade genug für ein träumerisches Ergebnis. „Das war einer der ganz wenigen Momente im Leben, wo es einem der Atem verschlägt“, sagt Strunk. „Da habe ich mir damals gesagt, solche Bilder möchte ich auch machen.“

Gesagt, getan. Andrea Strunk erweitert ihr Equipment, lernt die Technik sowie das Bearbeiten von Fotodateien mit Photoshop und sucht sich ihre ersten Models. Kinder natürlich, aber auch schwangere Frauen und Reiter mit ihren Pferden drapiert sie sich vor die Linse. Häufig draußen in der Natur. Mal im Schnee, mal auf einem Bett im Wald lassen sich die Models von ihr ablichten. Wie gemalt wirken die Ergebnisse. Ein bisschen romantisch, ein bisschen verspielt und verträumt – je nachdem, was der Kunde wünscht. Er bestellt bei ihr Wandbilder auf verschiedenen Materialien gedruckt. Dazu gehören hochwertiges Fine-Art-Papier, Holz, rahmenlose und moderne Plattendrucke.

Es beginnt mit einem Besuch

Andrea Strunk besucht ihre Kunden zuhause und passt doe Wandgemälde an die Einrichtung an. Foto: Andrea Strunk

Vor fünf Jahren hat sich Andrea Strunk selbstständig gemacht. Zunächst hatte sie ihr Atelier in den eigenen vier Wänden in Ottfingen integriert, bevor sie sich an der Kölner Straße in Rothemühle niedergelassen hat. Andrea Strunk fährt zum Kunden nach Hause, sieht sich seine Einrichtung an in dem Raum, der mit den Bildern gestaltet werden soll. „Ich spreche mit dem Kunden unter anderem über Farben“, erklärt Strunk. „Danach überlegen wir, ob das Shooting drinnen oder draußen stattfinden soll und reden darüber, welches Outfit passt. Die Leute sind farblich oft so eingerichtet, was ihnen farblich auch gut steht.“ Mittlerweile hat Andrea Strunk in ihrem Atelier ein großes Repertoire an Schwangerschaftsmode, Spitzenkleidchen und verschiedenen Accessoires, aus denen der Kunde wählen kann, wenn er möchte. Nach dem Shooting, das zwischen zehn und 60 Minuten dauert, werden die Bilder bearbeitet und der Kunde bekommt eine Auswahl vorgestellt.

Kreis Olpe Besichtigung nach telefonischer Vereinbarung Das Atelier von Andrea Strunk befindet sich in der Kölner Straße 7 in Rothemühle und kann nach telefonischer Vereinbarung besichtigt werden. Sie ist unter 0170/9393333 oder unter Andrea@living-moment.de erreichbar. Weitere Informationen zum Angebot finden Sie im Internet unter www.living-moment.de und bei Facebook und Instagram.

Doch was zeichnen die Fotos von Andrea Strunk aus? Ihre Bilder sollen vor allem Emotionen transportieren, erklärt sie. Es geht darum, dass sie eine Geschichte erzählen. Dafür ist es gar nicht wichtig, dass das Fotomodel in die Kamera schaut, meist sind es sogar die interessanteren Bilder, wenn sich die Kinder mit etwas beschäftigen, während die Fotos entstehen. Die Vorbereitung, die Auswahl der Kulisse nimmt viel Zeit in Anspruch. Schließlich wandelt sich das Erscheinungsbild einer Waldkulisse mit der Jahres- und der Tageszeit. „Man muss lernen, das Licht zu sehen“, erklärt Andrea Strunk. „Im Sommer ist das Licht kurz vor Sonnenuntergang optimal.“

Im Kreis Olpe hat sie mittlerweile verschiedene Kulissen, wo sie regelmäßig Shootings macht. In Ottfingen auf einer Wiese mit einer kleinen Brücke, zum Beispiel. Aber auch der Buchenwald in Hünsborn bietet eine schöne Kulisse, erzählt sie.