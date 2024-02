Lkw brennt: Vollsperrung zwischen Meggen und Halberbracht

Meggen/Halberbracht Vollsperrung der L715 zwischen Halberbracht und Meggen. Hier brennt aktuell ein Lkw. Verkehrsteilnehmer sollen diesen Bereich umfahren.

Die L 715 zwischen Meggen und Halberbracht und Richtung Elspe ist derzeit wegen eines brennenden Lkw voll gesperrt, wie Thorsten Scheen, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Olpe, auf Nachfrage mitteilt.

Gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr Lennestadt zu einem Brand eines mit Getränke-Kisten (Leergut) beladenen Lkw gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Ortseingang von Halberbracht stand das Führerhaus und der hintere Bereich des Aufliegers in Vollbrand. Glücklicherweise konnte sich der Lkw-Fahrer rechtzeitig in Sicherheit bringen, wurde jedoch mit Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Zur weiteren Unterstützung wurde auch die Feuerwehr Elspe angefordert. Die Schwierigkeiten im Löschen lagen an den Kunststoffkisten, die schwer zugänglich, immer wieder in Brand gerieten. Mit einem Kleinbagger wurden die Getränkekisten herausgezogen und abgelöscht.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Verkehrsteilnehmer werden weiterhin gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren, da die Durchfahrtsstraße für längere Zeit weiterhin gesperrt bleiben wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe