Linksbündnis ruft zur Demo gegen „Tag der Heimattreue“ auf

Rund 1000 Menschen demonstrierten vor einigen Wochen in Siegen dagegen, dass der rechtsextreme "3. Weg" ein Büro in der Hammerhütte in Siegen eröffnet hat. Ein Linksbündnis will am nächsten Wochenende in Olpe gegen den Tag der Heimattreue der rechtsradikalen Splitterpartei auf die Straße gehen.