Lennestadts Bücherschrank: Bildungsangebot für jedermann

Er ist mittlerweile nicht mehr aus der City wegzudenken: der LOB, Lennestadts Offener Bücherschrank vor dem Bahnhofsgebäude in Altenhundem, ist ein Kulturobjekt der besonderen Art. Im Dezember 2009, also vor fast genau zehn Jahren, hatte Elfriede Luzia Pant aus Bilstein die Idee, einen solchen Schrank, den es zuvor nur in Universitätsstädten gab, auch in der Stadt an der Lenne zu realisieren.

„Ich war damals mit meiner Familie in Bochum und habe dort davon in der Zeitung gelesen“, erinnert sich die Ideengeberin und Mitbegründerin des LOB. Zwei Jahre später, kurz vor Weihnachten 2011, wurde der Schrank mit neun, jeweils 60 Zentimeter breiten Regalen, also insgesamt 5,40 Metern Regalbreite, zum ersten Mal bestückt.

Stadt sponsert

Bezahlt und aufgestellt wurde der Schrank seinerzeit von der Stadt Lennestadt. Seitdem hat sich der LOB zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt. Ein niederschwelliges Bildungsangebot für jung und alt, arm und reich, für Menschen jeder Couleur in Lennestadt und Umgebung.

Auf dem Bahnhofsvorplatz können interessierte Leser die unterschiedlichste Lektüre vorfinden. In dem wettergeschützten Schrank sind Bücher und Zeitschriften offen zugängig und somit rund um die Uhr barrierefrei und kostenlos verfügbar.

Idealer Standort

Der Standort im Zentrum Altenhundem ist besonders geeignet. Viele Menschen passieren den Ort, wenn sie zu Bussen, Zügen oder zum Einkaufen gehen. Es gilt nur ein wenig Zeit zu investieren, um kurz inne zu halten. In der Tat vergeht kaum eine Viertelstunde, in der niemand vor dem Schrank steht und eine der Glastüren öffnet, um sich ein Buch auszuleihen oder einzustellen, ohne Kosten und ohne bürokratischen Aufwand.

Der „Durchsatz“ ist gewaltig. „Jeden Tag ein Regal“, sagt Elfriede Luzia Pant vom „Initiativkreis „gelesen!?“, der den Schrank betreut. Ihr zur Seite stehen Elisabeth Brüggemann und Gregor Fellenberg. „Einer aus dem Team ist einmal täglich vor Ort, um den Bestand zu prüfen. Denn es gibt manchmal Bücher, die dort nicht hinein gehören, vom Inhalt und auch vom Zustand nicht“, so Pant. So werden Bücher mit rassistischen oder radikalen Gedankengut entfernt.

Stempel hilft

Neu eingestellte Bücher werden seit einigen Jahren mit dem Stempel „LOB – Lennestadts Offener Bücherschrank“ gekennzeichnet. Mit dieser zeitaufwendigen Maßnahme möchte das Team zweifelhafte Nutzung eindämmen, um einen attraktiven Bestand zu sichern. Denn es gibt Internetportale, auf denen sich ganze Kartons voller Bücher mittels einer Art Auktion verkaufen lassen, je nach Inhalt mit lukrativem Gewinn. Sind Bücher allerdings mit einem Stempel versehen, sind sie nur noch schwer zu vermarkten.

Grenzenloses Angebot

Das inhaltliche Angebot ist nahezu grenzenlos: Antiquariat oder Neuheit, Sachbuch oder Belletristik, Krimi oder Biografie, Kinder- oder Jugendbuch, die Bestückung ist vielfältig, ergibt sich durch die Nutzung. Mittlerweile gibt es sogar ein eigenes Regal für französische und englische Literatur. Idealerweise tauscht der Leser ein eigenes Buch gegen eines aus dem Bücherschrank oder bringt ein entnommenes Buch zurück.

Keine Konkurrenz

Die Büchereien im Stadtgebiet sehen in dem LOB keine Konkurrenz, sondern unterstützen das Projekt. Denn vielleicht findet der ein oder andere LOB-Nutzer durch ein Buch neue Lust am Lesen oder stößt auf einen neuen Lieblingsautor, von dem er gerne mehr lesen möchte und deshalb dann in einer Buchhandlung landet.