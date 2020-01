Lennestadt: Zentralort verliert weiteres Fachgeschäft

Lennestadts Zentralort verliert in wenigen Wochen ein weiteres Fachgeschäft. Rote Lettern an den Schaufenstern weisen auf den bereits begonnenen Räumungsverkauf hin. Das Schreibwaren-Geschäft Schulte in der Ortsmitte an der Ecke Hundemstraße/Bahnhofsvorplatz schließt Ende Februar.

Warum Inhaber und Besitzer Siegfried Schulte den Schlüssel des traditionsreichen Geschäftes für immer umdreht hat mehrere Gründe. Zum einen hat der 68-Jährige das Rentenalter erreicht („Irgendwann muss es auch mal gut sein.“), zum anderen gingen die Umsätze bedingt durch die Online-Konkurrenz und die Discounter, deren Sortiment immer größer wird, zurück.

Geänderte Zeiten

„Die Zeiten ändern sich“ so der Einzelhändler, der das Geschäft, das seine Mutter 1934 gegründet hatte, seit 40 Jahren betreibt. Arbeiteten zum Beispiel früher alle ortsansässigen Schulen mit dem örtlichen Buch- und Schreibwarenhandel zusammen, kooperieren nicht wenige Lehranstalten heute lieber mit dem Internethandel.

Dass die Umsätze zurückgingen, habe auch damit zu tun, dass der Ort an Attraktivität eingebüßt habe. Wenn Frequenzbringer wie das frühere Spielwaren-Fachgeschäft Cordes nicht mehr da sind, kommen weniger Leute in die Stadt. Darunter leideten dann auch die anderen Geschäfte, so Siegfried Schulte.

Früher gehörte auch noch eine Buchhandlung zum Sortiment des Geschäfts, später konzentrierte Schulte sich auf Schreibwaren, Bürobedarf, Geschenkartikel, etc. „In Zukunft wird es in Altenhundem schwierig werden, noch ein Quittungsblock zu kaufen“, so Siegfried Schulte. Den Gedanken sich zur Ruhe zu setzen, hat der 68-Jährige schon länger. Fünf Jahre versuchte er durch Anzeigen und per Makler einen Nachfolger zu finden, der das 200 Quadratmeter große Ladenlokal mietet oder kauft: „Ein ernsthafter Interessent war nicht dabei.“

Kein weiterer Leerstand

„Es wird bei uns nicht einfacher, die Leerstände im Ort erfreuen uns nicht“, sagte Steffen Baumhoff, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, gestern am Rande der Siegerehrung des Weihnachtsgewinnspiels. Einen weiteren Leerstand an der prominenten Stelle im Zentrum wird es durch die Geschäftsaufgabe aber nicht geben. Nach dem Umbau des Ladenlokals soll hier ein Spezialitäten-Restaurant eröffnen.