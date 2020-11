Lennestadt/Kirchhundem. Diese Restaurants in Lennestadt und Kirchhundem bieten jetzt Außer-Haus-Verkauf an. Die Tourismus-AG unterstützt. Hier eine erste Übersicht.

Viele Restaurants in Lennestadt und Kirchhundem, die wegen der Corona-Pandemie seit Montag nicht mehr öffnen dürfen, bieten jetzt einen Außer-Haus-Verkauf an.

Die Tourismus-AG Lennestadt-Kirchhundem (TAG) will die Betriebe dabei unterstützen und bietet auf ihrer Homepage eine aktuelle Übersicht, welche Restaurants diesen Abol-Service anbieten.

Derzeit sind dort bis jetzt elf Betriebe gelistet, das „Ambiente am Markt“, „Needles and Pins“ und das „Ilot“ in Altenhundem, die „Dorfschänke“ und das „Hotel Haus Rameil“ in Saalhausen, das „Gasthaus Mester“ in Oedingen, das „Landhaus Lenneper-Führt“ in Selbecke, der „Gasthof Kaiser“ in Rinsecke, das „Gasthaus Henrichs“ in Kirchhundem, das Grillrestaurant „Zur Brücke“ in Meggen und das „Landhaus im Grund“ in Kickenbach.

Ein paar Klicks zur Speisekarte

Mit ein paar Klicks auf die Restaurants-Logos erscheinen Speisekarten, Öffnungs- bzw. Abholzeiten und auch die Kontaktmöglichkeiten, wie man die Speisen bestellen kann. Die TAG geht davon aus, dass sich noch mehr Betriebe für die kostenlose Übersicht anmelden werden. Luisa Möser: „Wir wollen die Gastronomie in Lennestadt und Kirchhundem so gut wie es geht unterstützen. Die Übersicht ist nur ein kleiner Beitrag dazu.“ Weitere Betriebe können sich gerne melden. Der Eintrag in der Übersicht ist komplett kostenlos.

Darüber hinaus bieten weitere gastronomische Betriebe einen Außer-Haus-Verkauf an. Ab Samstag will zum Beispiel das Restaurant im Rhein-Weser-Turm für Wanderer, Radler etc. per „Fensterverkauf“ Waffeln, Bratwurst etc. anbieten. Das Angebot soll später ausgebaut werden.

Alle an einem Strick

Die Gastronomie ist die Branche, die wegen der Corona-Pandemie am ärgsten betroffen ist. Wenn alle zusammen an einem Strick ziehen würden, also Betriebe, Tourismuseinrichtungen, Verbände, Zulieferer etc., ließen sich die negativen Folgen abmildern. Das betonten alle Beteiligten am Mittwoch in einer gemeinsamen Online-Konferenz (wir berichteten), die Oliver Mester aus Oedingen organisiert hatte.

Die Übersicht über die Lokale mit Außer Haus-Verkauf gibt es auf der Seite lennestadt-kirchhundem.de unter dem Button „Abholservie für Speisen im November“. http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel_und_Bilder_aus_dem_Kreis_Olpe{esc#225922135}[teaser]