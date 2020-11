Lennestadt: Verwirrung um Raiffeisenmarkt – Kornhaus bleibt

Franziska Kath, Leiterin des Raiffeisenmarktes „Kornhaus“ am Bahnhof in Grevenbrück, hat eine klare Botschaft an alle Kunden: „Wir bleiben am Standort.“ Im Zusammenhang mit dem Neubau eines weiteren Raiffeisenmarktes an der B 236 in Neukamp war es in jüngster Zeit immer wieder zu Anfragen gekommen, ob der das Kornhaus in Grevenbrück nun umziehen oder sogar schließen würde. „Beides stimmt nicht“, so Franziska Kath.

Zu den Irritationen kam es deshalb, weil beide Unternehmen unter der gleichen Dachmarke „Raiffeisen“ firmieren. Der Verbrauchermarkt „Kornhaus“ in Grevenbrück gehört aber seit 15 Jahren zur Agravis Kornhaus Westfalen-Süd GmbH, mit Hauptsitz in Meschede, die wiederum zur Agravis Raiffeisen AG gehört. Der neue Raiffeisenmarkt in Neukamp dagegen gehört zur Raiffeisen Sauer-Siegerland eG mit Sitz in Attendorn.

„Wir sind seit 1924 hier am Standort Grevenbrück und halten selbstverständlich daran fest“, so Marktleiterin Kath. Zur zusätzlichen Sicherung der Zweigstelle und um künftig eine noch reichhaltigere Auswahl anbieten zu können, sind Franziska Kath und ihr Team dauerhaft auf der Suche nach neuen Produkten, um ihre Kunden zufrieden zu stellen. Erst kürzlich wurde das Sortiment erweitert. Essenzielle Kleinwerkzeuge und Eisenwaren, wie man sie fürs Heimwerken benötigt, die aber auch den hohen Anforderungen der Landwirtschaft standhalten, wurden ins Programm genommen.

Zudem verfügt die 24-Stunden-Tankstelle nun über eine AdBlue-Säule. Sie ist hauptsächlich für Nutzfahrzeuge gedacht. Der Handel mit landwirtschaftlichem Bedarf und Mineralölen, die Tankstelle und der Raiffeisen-Markt sollen auch in Zukunft das Bild an den Grevenbrücker Bahngleisen prägen.

„Unser modern ausgestatteter Raiffeisen-Markt bietet eine Vielzahl an interessanten Angeboten rund um Haus, Hof, Garten, Freizeit, Reitsport und Heimtier“, so Franziska Kath. Und das solle auch - trotz der neuen Konkurrenz in der Nachbarschaft - so bleiben.