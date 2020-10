Lennestadt: Verwaltung wehrt sich gegen Vorwürfe des DRK

Frohe Kunde übermittelte Torsten Tillmann, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Olpe, am 29. September in dieser Zeitung. „Ich gehe davon aus, dass wir den Spatenstich noch in diesem Jahr über die Bühne bringen“, hatte er angekündigt. Eine Nachricht, die einige Eltern gefreut hat. Denn es geht um den dortigen Neubau eines dreigruppigen Kindergartens durch das DRK. Die Not an Kindergartenplätzen in Grevenbrück ist groß, die Warteliste lang. Nur die Wasserrechte im Überschwemmungsgebiet der Veischede und die Parkplatzsituation der neun bis 12 Mitarbeiter müssten noch geklärt werden. Dann rechne er mit der Baugenehmigung für den neuen Kindergarten, so Tillmann. Allerdings sei wegen Corona bei den Behörden wohl einiges hängengeblieben.

Genehmigung für Umbau ist da Die Kits gGmbH will in Grevenbrück den St. Nikolaus Kindergarten umbauen, da er nicht mehr dem geforderten Raumprogramm entspricht. Statt vier wird es hier künftig drei Gruppen geben. Die Baugenehmigung dafür sei erteilt worden, so Sabine Hengstebeck, Bereichsleiterin Planung.

In der Lennestädter Verwaltung rieb man sich ob der Aussagen des DRK-Geschäftsführers verwundert die Augen. Mehr noch: Man ist gehörig verstimmt. „Wir waren sehr überrascht. Wir haben gar keinen Bauantrag vom DRK vorliegen, über den wir entscheiden könnten“, weist Beigeordneter Karsten Schürheck die Vorwürfe in einem Gespräch mit unserer Redaktion, an dem auch Sabine Hengstebeck (Bereichsleiterin Planung) und Stefan Crummenerl (Bereichsleiter Bauordnung) teilnahmen, entschieden zurück. Und: „Das stimmt so nicht. Wir geben uns alle Mühe, Lösungen zu finden, um das Projekt umzusetzen. Beide Kollegen sind mit Herzblut dabei. Es tut einem wirklich weh als Verwaltung, wenn dann gesagt wird, dass wir nicht helfen.“

Schriftverkehr und Ortstermine

Von der Stadt her sei aktuell alles erledigt, betont auch Sabine Hengstebeck: „Es gibt nichts zu prüfen. Die fünf Bereiche hier im Haus sind im Moment ohne Aufgaben, was dieses Vorhaben betrifft.“ Es sei schon unglaublich, die Verwaltung als Verhinderer von Kindergartenplätzen hinzustellen: „Wir werden bei den Eltern in ein Licht gestellt, das völlig falsch ist.“ Seit dem letzten Jahr habe es einen umfangreichen Schriftverkehr und Ortstermine gegeben: „Das ist das Gegenteil von den Vorwürfen. Wir wollen, dass es funktioniert.“ Wasserrecht und Parkplätze seien abgestimmt, so Sabine Hengstebeck.

„Es ist klar, welchen Engpass die Eltern haben. Selbstverständlich wird der Antrag, wenn er da ist, so schnell wie möglich behandelt. Aber, dass da etwas liegenbleibt wegen Corona, dafür fehlt jegliche Grundlage“, sagte Stefan Crummenerl. Zum von Tillmann angekündigten Spatenstich noch in diesem Jahr meinte der Bereichsleiter Bauordnung: „Der Spatenstich ist genehmigungsfrei, aber nicht der Bau.“

Beigeordneter Schürheck sieht angesichts der fehlenden Kita-Plätze die Dringlichkeit: „Das muss umgesetzt werden. Je früher, desto besser. Wir helfen, wo es geht.“ Trotz der Unstimmigkeiten wolle man weitere Gespräche mit dem DRK führen, unterstrich Schürheck: „Wir wollen nicht sagen: Das Tischtuch ist zerschnitten. Im Gegenteil.“