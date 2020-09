Eine Verpuffung in einem Müllbunker der Firma Remondis in Maumke führte zu einem Einsatz der Feuerwehr auf dem Betriebsgelände.

Blaulicht Lennestadt: Verpuffung in Maumker Entsorgungsbetrieb

Maumke. Mehrere Feuerwehreinheiten rückten am Mittwochmorgen nach Maumke aus. In einem Abfallbunker hatte es eine Verpuffung gegeben.

Eine Verpuffung im einem Abfallbunker der Firma Remondis in Lennestadt-Maumke hat am Mittwochmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zunächst wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst, da es durch die Verpuffung zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Den Rauch konnten die Einsatzkräfte der Einheiten Maumke und Meggen bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort an der Maumker Straße erkennen.

40 Einsatzkräfte vor Ort

Die Sprinkleranlage hatte schon ein wenig gelöscht. Nachdem die ersten Brandbekämpfer an der Zieladresse eingetroffen waren, wurde das Einsatzstichwort auf Feuer 2 erhöht. Mit der Folge, dass auch die Einheiten aus Grevenbrück, Altenhundem sowie das DRK und der Rettungsdienst des Kreises Olpe ausrückten. Mit einem Schaumteppich wurde die betroffene Halle geflutet. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.