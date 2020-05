Lennestadt: Unglückliche Kettenreaktion nach Unfall auf B 55

Die Polizei wurde am Montag zu zwei fast zeitgleichen Unfällen auf der B 55 in Lennestadt-Grevenbrück gerufen.

Lennestadt. Nach einem Unfall in Lennestadt-Grevenbrück war ein Autofahrer so abgelenkt, dass er in vor ihm fahrende Autos krachte. Eine Frau wurde verletzt.

Eine Kettenreaktion nach einem Unfall auf der B 55 in Grevenbrück hat am Montag unmittelbar zu einem zweiten Unfall geführt. Ein 79 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Elspe unterwegs war, ließ sich von dem Unfall auf der Gegenfahrbahn ablenken, so dass er nicht bemerkte, dass die vor ihm fahrenden Autos anhalten mussten.

Mit seinem Fahrzeug schob er das Auto einer 51-Jährigen auf den wiederum vor ihr fahrenden Wagen, berichtet die Polizei Olpe. Die Fahrerin erlitt Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich und wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.