Diebstahl Lennestadt: Unbekannte Diebe stehlen Motorroller in Bilstein

Lennestadt. Die Polizei sucht nach den Tätern, die einen roten Motorroller von Peugeot in Bilstein gestohlen haben. Der Wert lag im vierstelligen Bereich.

In der Zeit von Samstag (30. Mai, 22 Uhr) bis Donnerstag (18. Juni, 9.30 Uhr) haben unbekannte Täter in Bilstein in der „Freiheit“ einen Motorroller entwendet.

Dabei handelt es sich um einen rot-weißen Mofaroller der Marke „Peugeot“, Modell „Jet Force - C-Tech“. Der Wert lag im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761/9269-0 entgegen.