Einbruch Lennestadt: Unbekannte brechen in Wohnhaus in Maumke ein

Maumke. In einem Mehrfamilienhaus in Maumke durchsuchten Einbrecher eine Wohnung. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Unbekannte sind am Freitag, 2. Oktober, zwischen 13.45 und 23.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Hofaue“ in Maumke eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sie sich über die Wohnungstür Zugang zu den Räumen und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761/9269-0 entgegen.