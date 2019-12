Bilstein. Von der Drehleiter aus versucht die Feuerwehr die Baumreste aus der Stromleitung zu entfernen.

Lennestadt: Umgestürzter Baum kracht auf Stromleitung

Mit einem krachenden Geräusch wurden am frühen Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr die Anwohner im Bilsteiner Oberdorf aus dem Schlaf gerissen. In vielen Häusern gingen sämtliche Lichter aus. Im Von-Gevore-Weg, der von der Freiheit (B 55) zur Burg Bilstein führt, war aus dem angrenzenden Wald ein Baum auf die Stromleitung gestürzt und hatte einen Stromausfall verursacht.

In der Jugendherberge Burg Bilstein sprang das Notstromaggregat an, ansonsten blieb es in Teilen des Ortes stockdunkel, auch die Straßenbeleuchtung war betroffen. Die Feuerwehr-Einheit Bilstein zersägte mit Unterstützung der Drehleiter aus Meggen den umgestürzten Baum, so dass die Techniker des Stomversorgers Westnetz ihre Arbeit aufnehmen konnten. Die Arbeiten dauern noch an, derzeit sind aber nur noch die Häuser in unmittelbarer Nähe des umgestürzten Baums ohne Strom.