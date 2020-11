Lennestadt: Tracto-Technik-Chef Wolfgang Schmidt verstorben

Saalhausen. Überraschend ist Wolfgang Schmidt, Chef des Saalhauser Unternehmens Tracto-Technik, gestorben. Er wurde 57 Jahre alt.

Wolfgang Schmidt ist tot. Der Firmenchef und Geschäftsführer des heimischen Unternehmens Tracto Technik sowie der Firma Rayonex und des Galileoparks in Meggen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Alter von 57 Jahren überraschend verstorben. Das bestätigte das Unternehmen Tracto Technik in einer Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung.

Dort heißt es: „Mit großer Trauer haben wir davon erfahren, dass der Inhaber unserer Tracto-Technik aus Lennestadt-Saalhausen völlig unerwartet eines natürlichen Todes gestorben ist. Die Mitarbeiter trauern um einen fürsorglichen und umsichtigen Firmenlenker. Insbesondere seine Freundlichkeit und Herzenswärme werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die lange mit Wolfgang Schmidt zusammengearbeitet haben, fehlen. Für jeden war er ein zugewandter Ansprechpartner und mit seinen wegweisenden Impulsen auch seinem CEO Timotheus Hofmeister ein wertvoller Ratgeber, der schmerzlich vermisst werden wird.“

Wolfgang Schmidt hatte in den letzten Jahren die operative Verantwortung für das Unternehmen sukzessive an Geschäftsführer Timotheus Hofmeister übertragen. Gemeinsam mit seinem Geschäftsführungskollegen Meinolf Rameil führt Tim Hofmeister die Geschäfte nun im Sinne Wolfgang Schmidts weiter.

„Die gesamte Belegschaft trauert mit der Familie Schmidt, die der plötzliche Tod ihres Bruders, Schwagers und Onkels schwer getroffen hat. Ihrem Wunsch entsprechend wird in kleinen Kreisen Wolfgang Schmidts gedacht werden“, so das Unternehmen.