Lennestadt: Täter stehlen Fahrräder aus einer Garage

In Oedingen entwendeten bisher unbekannte Täter unter anderem Fahrräder. Sie drangen in der Nacht zu Donnerstag auf unbekannte Weise in eine Garage im Rosenweg ein und stahlen außerdem einen Motorradhelm mit Tasche. Bei den Rädern handelt es sich um zwei Pedelecs, ein Conway Cairon X 300 sowie ein Xyron 327

Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Bisher liegen keine Hinweise auf die Unbekannten vor. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.