Lennestadt. Eileen Schulte aus Grevenbrück studiert in Bochum, arbeitet aber auch bei der Post. Im Corona-Jahr muss sie zum Teil bis 22 Uhr ausliefern.

Eileen Schulte braucht kein Fitnessstudio. Die 20-jährige Grevenbrückerin weiß auch so, was sie abends getan hat. Seit Beginn ihres Studiums der Betriebswirtschaftslehre (BWL) arbeitet sie als sogenannte Abrufkraft im Zustelldienst für die Deutsche Post DHL. Dann ist Eileen Schulte meistens freitags und samstags im Zustellstützpunkt Lennestadt im Einsatz und liefert vor allem in Meggen und Elspe die Post und immer mehr Pakete aus.

Post zahlt über dem gesetzlichen Mindestlohn

„Das ist manchmal ganz schön anstrengend“, sagt die 20-jährige Studentin. Aber auch eine Arbeit, die gut bezahlt wird. So verdient eine Zustellkraft bei der Deutschen Post DHL derzeit 13,65 Euro pro Stunde, deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Das Logistikunternehmen legt Wert darauf, Tariflöhne zu zahlen. Und deshalb ärgert sich Pressesprecherin Jessica Balleer immer, wenn bei Berichten über Missstände bei den Paketzulieferern „alles über einen Kamm geschoren wird“ und ihr Unternehmen ebenfalls unter Generalverdacht gerät, wenn es um unzumutbare Arbeitsbedingungen geht.

Eileen Schulte jedenfalls ist mit ihrer Bezahlung zufrieden. „Das ist sehr gutes Geld“, freut sich die junge Frau, die in Bochum im dritten Semester BWL studiert. Im letzten Jahr hat die Grevenbrückerin zeitweise bereits in Vollzeit als Zustellerin für die Deutsche Post DHL gearbeitet, „zur Überbrückung“. Ein Freund, selbst Zusteller, hatte ihr davon erzählt. Inzwischen ist sie als sogenannte Abrufkraft im Einsatz, meistens an den Wochenenden, wenn sie zu Hause ist.

Ihrem Teamleiter im Zustellstützpunkt (ZSP) Lennestadt, Basti Heinemann, schickte Eileen Schulte ein paar Tage vorher eine Info, damit der sie einplanen kann. Insgesamt arbeiten im ZSP Lennestadt rund 40 Kolleginnen und Kollegen, zum sogenannten „Starkverkehr“ kommen noch fünf dazu. Darunter sind Studentinnen und Studenten wie Eileen Schulte, die hier gutes Geld verdienen können.

Die Woche über ist die Grevenbrückerin nach wie vor an ihrem Studienort in Bochum, auch wenn das Uni-Programm von montags bis donnerstags nur online abläuft. „Gleich habe ich noch eine Vorlesung“, sagt sie beim Pressetermin in Meggen. Diesen Termin wird sie ausnahmsweise zu Hause wahrnehmen.

Post erwartet Corona-Rekordjahr

Seit Oktober läuft wie jedes Jahr bei der Deutschen Post DHL der „Starkverkehr“. In den Monaten und Wochen vor Weihnachten ist das Paketaufkommen noch höher als sonst. Bereits jetzt, berichtet DHL-Pressesprecherin Jessica Balleer, werden im Vergleich zum Vorjahr täglich rund 15 Prozent mehr Pakete verschickt. Die Post erwartet auch wegen Corona ein Rekordjahr mit rund 1,8 Milliarden Paketen und stellt Tausende zusätzlichen Arbeitskräften ein.

Eileen Schulte und ihre Kolleginnen und Kollegen wissen, was sich hinter diesen Zahlen verbirgt: eine Menge Arbeit. „Seit Corona fällt mehr Arbeit an“, blickt die BWL-Studentin auf die letzten Monate und Wochen zurück. Der Arbeitstag beginnt für die 20-Jährige morgens früh am Zustellstützpunkt in Altenhundem. Dort werden die gelben, elektrisch betriebenen Street Scooter beladen. Dabei helfen meistens die Kollegen.

Arbeitspensum hat sich verdichtet

Die statistisch erfassten 15 Prozent mehr Pakete kann die Abrufkraft aus Grevenbrück nur bestätigen. Die Arbeitstage werden länger, das Pensum hat sich verdichtet. Die allermeisten Kunden, wenn sie denn zu Hause sind, sind nett und packen mit an. Viele haben einen sogenannten Ablagevertrag mit dem Logistikunternehmen der Deutschen Post geschlossen oder einen „Wunschnachbarn“ benannt. Dann weiß Eileen Schulte, wo sie die Pakete hinstellen oder in der Nachbarschaft abgeben kann, wenn sich niemand meldet. Es passiert aber immer wieder, dass sie das mal schwere, mal leichtere Paket zurück ins Auto tragen muss. Erst letzte Woche konnte sie einen großen Fernseher wieder mitnehmen.

Einen Morgen wird die BWL-Studentin nicht so schnell vergessen. Als sie ein Paket abgeben wollte, öffnete ihr ein Mann im Adamskostüm. Aber so etwas wie der nackte Kunde an der Eingangstür ist die große Ausnahme. Die meisten Menschen, mit denen es Eileen Schulte als Zustellerin zu tun hat, sind hilfsbereit. Und die junge Grevenbrückerin ist froh, dass sie sich ihr Studium bei der Deutschen Post DHL finanzieren kann.

Zusteller sind bis 22 Uhr unterwegs

Wegen der Rekordzahl von rund 1,8 Milliarden Paketen in diesem Jahr werden die Zusteller der Deutschen Post DHL vermehrt auch abends in einer zweiten Schicht Briefe und Pakete beim Kunden abgeben und spätestens bis 22 Uhr unterwegs sein. Briefe werden allerdings immer weniger geschrieben. Ob die zweite Zustellung auch in einem ländlichen Raum wie dem Kreis Olpe Praxis wird, ist noch offen. Für Eileen Schulte und ihren Teamleiter Basti Heinemann wäre das aber kein Problem. Die 20-jährige Abrufkraft arbeitet ohnehin lieber abends.

Wie für alle DHL-Zusteller ist in den Zeiten von Corona die Alltagsmaske Pflicht, ebenso Abstand und Händewaschen. Der Weihnachtsbote der Deutschen Post kommt in diesem Jahr also mit Maske.