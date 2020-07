Lennestadt: Stadt befragt Bürger zum Thema Infrastruktur

Lennestadt/Grevenbrück. Die Stadtverwaltung möchte wissen, wie zufrieden die Bürger mit der Infrastruktur sind. Dazu finden Befragungen am 16. Juli in Altenhundem statt.

Ende Oktober wird die neue Dauerausstellung im KulturBahnhof Grevenbrück eröffnet. „Thematisch dreht sich vieles rund um die Ruhr-Sieg-Strecke. Mit den Auswirkungen dieser für unsere Region enorm wichtigen Route schlagen wir den Bogen in die Gegenwart“, so Martin Steinberg, Bereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit und Kultur der Stadtverwaltung Lennestadt.

Seine mit der Umsetzung der Dauerausstellung betraute Kollegin Antonia Krihl ergänzt: „Wir wollen wissen: Wie kommen Sie heute in Lennestadt von A nach B? Wie finden Sie die Infrastruktur in Lennestadt? Was wünschen Sie sich für Ihre Heimatstadt? Deswegen sind wir am 16. Juli bei Ihnen vor Ort!“

Am kommenden Donnerstag, 16. Juli, nämlich führt die Stadt Lennestadt gemeinsam mit den beiden Ausstellungsplanerinnen Dr. Katharina Hülscher und Christina Steuer von der Dortmunder Geschichtsmanufaktur eine kleine Befragung in Altenhundem durch. Zwischen 10 und 13 Uhr können Passanten und Interessierte an den verschiedenen Stationen mitmachen und ihr Statement abgeben.

Die Umfrage-Stationen am Donnerstag in Altenhundem:

1. im Bereich Bahnhofsplatz,

2. im Bereich vor dem Biomarkt Natur Pur,

3. im Bereich Brücke im Wigey/Anbindung Sauerland-Radring.

Antonia Krihl, die Ansprechpartnerin bei der Stadt Lennestadt, ist montags und donnerstags unter 02723/608-401 zu erreichen und per Mail an a.krihl@lennestadt.de.