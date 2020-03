Vier Schülerinnen und Schüler von vier verschiedenen Gymnasien, aber alle mit der gleichen Idee: sich einsetzen für andere, für das Gemeinwesen, helfen, fördern, motivieren und das ohne großes Aufsehen. Dafür wurden am Donnerstagabend Kevin Höft (Rivius-Gymnasium Attendorn), Luisa Frey (St. Ursula-Gymnasium Attendorn), Julian Pfeil (Gymnasium Maria Königin Lennestadt) und Janne Kilgus (Gymnasium der Stadt Lennestadt) mit dem Sparkassen-Preis 2020 ausgezeichnet. Zum 6. Mal hatte die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem den roten Teppich ausgerollt, um das besondere Engagement zu würdigen, belohnen und sichtbar zu machen.

Kevin Höft

Für die Mitschüler und Laudator Thomas Lohmeyer ist Kevin Höft „unersetzbar für die Schule“. Der Attendorner entdeckte schon 2015 den Schulsanitätsdienst, kurz SSD „als sein Baby“, ist noch heute im Orgateam und in der Fortbildung tätig und ist außerschulisch bei DRK Attendorn als Rettungshelfer aktiv.

Luisa Frey

Ein Multitalent, wenn es um Organisation und Unterstützung anderer geht, ist auch Luisa Frey aus Attendorn. Klassensprecherin, Schülervertretung, Organisation der Schultombola, die Einführung von Wasserspendern und Klausurbögen an der Schule, Messdiener-Leitung etc. gehen auf ihr Konto, außerdem engagiert sie sich in der Karnevalsgesellschaft Attendorn als Betreuerin der Biggesterne, spielt Klarinette im Musikzug Ennest und zur Freude der Bewohnern manchmal auch im Altenheim, nicht zuletzt hat sie für jeden ein offenes Ohr. Schülersprecherin und Laudatorin Severine Risch fasste das Riesenpensum so zusammen: „Luisa ist überall engagiert, wir fragen uns, was sie nicht macht, um die Welt zu verbessern.“

Daniela Greitemann, Rektorin des Rivius-Gymnasiums. Foto: Volker Eberts / WP

Julian Pfeil

Die Welt verbessern, vor allem die in seinem Heimatort Maumke, will auch Julian Pfeil. Auch für ihn ist die Kirchengemeinde ein Hort, für den sich der Einsatz lohnt: Messdienerausbildung und Jugendtreff sind hier sein Ding, bei der Feuerwehr ist es ebenfalls Feuer und Flamme, sowieso beim Osterfeuerbau und als Techniker im Karneval und in der Schule. „Du bist eine vorbildhafte Persönlichkeit, die alles lautlos tut“, lobt sein Lehrer und Laudator Peter Peil.

Kreis Olpe 500 Euro und eine Reise nach Berlin Die vier Preisträger, die zum aktuellen Abiturjahrgang an ihren Schulen gehören, erhalten neben einer Urkunde je 500 Euro aus Mitteln der Sparkassenstiftung und nehmen an einer Bildungsreise nach Berlin teil. Die passende, musikalische Umrahmung der Preisverleihung übernahmen die Rivius-Schülerinnen Eva Parassi (Gesang), Aida Baradari (Klavier, drums), Sophia Hogrebe (Klavier) und Katharina Quast (Klarinette).

Janne Kilgus

Der Aktionsradius von Janne Kilgus aus Oberelspe ist wesentlich größer und wird nach dem Abi noch größer werden, eigentlich ist es der gesamte Erdball. „Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen; Sechseinhalb Tausend Sprachen, ich versuch’ sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel wie’s geht erleben“, zitierten ihre Lehrerinnen und Laudatorinnen Kathrin Michler und Mira Gupta aus dem Song von Mark Foster. Umwelt und Natur sind ihr Steckenpferd. Sie war im Hambacher Forst, hat schon viele Länder gesehen, war vor kurzem erst zum Bildungsaustausch in Israel, organisierte die Friday for Future-Demos in Lennestadt, hilft im Jugendcafé New Komma, betreut die Jugend und Flüchtlinge in ihrem Heimatort, ist zweite Vorsitzende im Jugendparlament Lennestadt und will nach dem Abi für ein soziales Jahr nach Argentinien: „Sie ist eine weltoffene, junge Frau, die ihre Heimat nicht vergisst“, so ihre Stufensprecherin.

Eva Parassi (Gesang) und Katharina (Quast) umrahmten zusammen mit Aida Baradari und Sophia Hogrebe den Abend musikalisch. Foto: Volker Eberts / WP

Respekt aus der Lehrerschaft

Zur Preisverleihung waren auch die Familien der Preisträger eingeladen, die die launigen Porträts der Geehrten mit viel Applaus quittierten. Zuvor hatte Daniela Greitemann, Leiterin des Rivius-Gymnasiums, die Leistungen der Preisträger eingeordnet. „Nicht jeder ist zu sozialem Engagement im Stande. Ich habe höchsten Respekt vor eurer großen Leistung.“ Die Rektorin dankte den Eltern, ohne die die Schüler nicht hier ständen und warb für das soziale Ehrenamt. „Durch soziales Engagement blickt man über den persönlichen Tellerrand hinaus, die Auseinandersetzung mit Konflikten stärkt das eigene Selbstbewusstsein und anderen helfen macht einen selber glücklich“, so Greitemann. Dass sich die Jugend vom Ehrenamt abwenden könnte, glaubt sie nicht - jedenfalls nicht im Sauerland. „Die Schüler sind in der Heimat tiefnverwurzelt. Das zeigt, dass vieles sehr gut läuft.“ So sieht es auch Bernd Schablowski, Vorstand der Sparkasse ALK, der den Abend moderierte. Das vielfältige Engagement der Preisträger „macht Hoffnung für die Zukunft.“