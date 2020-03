Der Trend zum Gymnasium als beliebteste weiterführende Schulform bleibt ungebrochen. Das zeigt einmal mehr das Ergebnis des Anmeldeverfahrens an den weiterführenden Schulformen in Lennestadt, das vor wenigen Tagen abgeschlossen wurde.

Aktuelle Zahlen

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Anmeldung haben sich 103 Viertklässler, die im Sommer die Grundschulen verlassen werden, für die Jahrgangsstufe 5 am Gymnasium Maria Königin entschieden. 72 Schülerinnen und Schüler wurden am Städtischen Gymnasium in Lennestadt angemeldet. Bei den Zehntklässlern mit Oberstufeneignung sieht die Rangfolge anders aus. Das Gymnasium der Stadt Lennestadt in Altenhundem verbucht hier 38 Anmeldungen von Abgängern der Sekundarstufe 1, die in die Sekundarstufe 2 wechseln und bis zum Abitur weiterlernen möchten, das Gymnasium Maria Königin kommt hier auf 13 Anmeldungen. Diese Zahlen teilte die Stadt Lennestadt auf Anfrage mit. Die Anmeldezahlen für die Sekundarschule Hundem-Lenne mit den beiden Standorten in Meggen und Kirchhundem liegen laut Stadt noch nicht vor. Die Anmeldefrist endete dort erst am Mittwoch.

Punktlandung für Realschule

Planungssicherheit hat bereits seit einigen Wochen die Realschule in Grevenbrück, wo das Anmeldeverfahren wie schon in den Vorjahren vorgezogen und am 6. Februar abgeschlossen wurde. 58 Schülerinnen und Schüler haben sich an der Lessing-Realschule für die Klasse 5 angemeldet. „Eine echte Punktlandung“, so Thomas Meier, Fachbereichsleiter im Rathaus. Denn so können zwei Fünfer-Klassen mit je 29 Schülern gebildet werden und es bleibt den Schülern und ihren Familien ein Losverfahren erspart.

Wie die Klassenbildung an den beiden Lennestädter Gymnasien aussehen wird, ist noch unklar. Bleibt es bei den jetzigen Zahlen ist die Bildung von vier Fünferklassen am Gymnasium Maria Königin und drei Eingangsklassen am GymSL wahrscheinlich. „Erfahrungsgemäß kommt in der Oberstufe noch der ein oder andere Schüler dazu“, so Birgitta Pieters, Rektorin des GymSL. Dies sind Schülerinnen und Schüler, die sich noch nicht zwischen einer Ausbildung und dem Besuch der Oberstufe entschieden haben.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten beide Gymnasien an Eingangsschülern zulegen, das Gymnasium Maria Königin gar um 17 Schüler und Schülerinnen, das GymSL um vier Schülerinnen und Schüler, auch zur Freude von Thomas Meier: „Die Zahlen sind sehr stabil.“ So sehen es auch die beiden Schulleiter. Birgitta Pieters, Leiterin des Städtischen Gymnasiums: „Wir sind froh, dass wir auch im nächsten Schuljahr dreizügig arbeiten können.“ Die positive Entwicklung zeige, das die Schulen in Lennestadt auch für Schülerinnen und Schüler aus den Nachbargemeinden, also außerhalb von Lennestadt und Kirchhundem, attraktiv seien.

Schöne Zahlen

Jan Fabian Borys, Leiter des Gymnasiums Maria Königin, äußerte sich ähnlich: „Das sind schöne Zahlen, wir freuen uns über die gute Nachfrage unserer Schule.“ Gesicherte Zahlen über die „Schülerwanderungen“ für das kommende Schuljahr liegen noch nicht vor. Im letzten Sommer wurden an beiden Lennestädter Gymnasien je 15 Schüler aus der Gemeinde Finnentrop angemeldet. Traditionell übt das Gymnasium Maria Königin eine relativ große Anziehungskraft auf die Stadt Schmallenberg aus. Vor allem aus deren Randgebieten Lenne und Fleckenberg nehmen Schülerinnen und Schüler den etwas längeren Schulweg in Kauf.