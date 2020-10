Lennestadt: Schüler bündeln Aktionen für den Klimaschutz

Lennestadt. Am Städtischen Gymnasium Lennestadt ist am Mittwoch die Schülergenossenschaft „GymsL Geno eSG“ gegründet worden. Wir erklären die Gründe dafür.

Der Naturschutz wird am Städtischen Gymnasium Lennestadt seit vielen Jahren großgeschrieben. Viele Projekte wurden bereits auf die Beine gestellt. Das waren unter anderem die Reaktivierung einer Blumenwiese, ein Insektenhotel oder eine Handy-Sammelaktion.

Jetzt werden die Aktionen gebündelt, und zwar in der Schülergenossenschaft „GymsL Geno eSG“. Diese Schülergenossenschaft wurde am Mittwoch gegründet. „Der Klimaschutz liegt uns besonders am Herzen. Jetzt werden die Kräfte dafür gebündelt. Menschen, die ihre Kräfte bündeln, sind viel stärker. Da kann man Dinge schaffen, die ein einzelner nicht schaffen kann“, sagte Schulleiterin Birgitta Pieters in ihrer Rede.

44 interessierte Personen waren der Schülergenossenschaft in der Aula des Stätischen Gymnasiums erschienen. Dazu gehörten Schüler/-innen und Lehrer sowie der scheidende Lennestädter Bürgermeister Stefan Hundt, der als „Anschubfinanzierung“ ein „Flachgeschenk“, sprich einen Scheck über 100 Euro im Gepäck hatte. Darüber hinaus waren von der Volksbank-Bigge-Lenne, die die Genossenschaft unterstützt, Regionaldirektor Bernd Kramer und Luisa Iarossi, die Teamleiterin Ausbildung und Talentmanagement, erschienen.

Großes Engagement

Für Bernd Kramer und Luisa Iarrossi war es ein „Heimspiel“, denn beide haben am GymSL ihr Abitur gemacht. Kramer 1981, Luisa Iarrossi vor drei Jahren. Dementsprechend freuten sich beide über ihre Rückkehr. „Ich bin begeistert, was hier an meiner alten Schule geschieht. Das ist die fünfte Schülergenossenschaft im Kreis Olpe, die wir unterstützen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich bin sicher, dass sie ein großer Erfolg wird“, sagte Bernd Kramer und fügte mit einem Lächeln hinzu: „Nur bei Anblick der alten Bilder aus meiner Schülerzeit habe ich einen kleinen Schreck bekommen.“

Besonders lobte Kramer das Engagement von Patrick Vollmert (Lehrer für Physik, Erdkunde und Mathematik) und Christopher Ille, der im Frühjahr sein Abitur am GymSL machte und in den kommenden Wochen ein Wirtschaftsstudium in Frankfurt beginnt. „Die erste Idee zur Gründung der Schülergenossenschaft kam im November 2019 auf. Im Februar fand dann ein Gründungs-Workshop statt. Eigentlich sollte die Gründungsversammlung im Juni stattfinden. Aber dass klappte wegen Corona und ein paar anderen Dingen nicht“, erzählte Christopher Ille. Und er fügte hinzu: „Obwohl ich nun gar kein Schüler mehr hier bin, arbeite ich gerne weiter in der Schülergenossenschaft mit.“

Zweck der Schülergenossenschaft ist, laut Satzung: „Die Förderung der sozialen, wirtschaftlichen und/oder kulturellen Belange ihrer Mitglieder und der ökologischen Belange des Schulumfeldes durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Insbesondere sollen keine Gewinne an die Mitglieder ausgeschüttet werden, sondern für ökonomische Bildung der Mitglieder oder für ökologische Projekte oder auch Projekte im Zusammenhang mit der Gesundheitserziehung im Schulumfeld eingesetzt werden.“

Zu diesen Projekten gehören unter anderem der Verkauf des auf Streuobstwiesen selbst erzeugten Apfelsaftes, der Verkauf von nachhaltigen Schulmaterialpaketen, der Verkauf von GymSL-Honig, der durch die Arbeit der Schüler/-innen mit den Bienenvölkern produziert wird, der Verkauf von Fair Trade Produkten an der Schule, Energieberatung sowie der Aufbau eines neuen Biotops zur Erhaltung bedrohter Tierarten (GymsL-Teich).

Vorstand und Aufsichtsrat

Und wie es sich für die Gründungsversammlung einer Genossenschaft gehört, fanden natürlich auch Wahlen von Vorstand und Aufsichtsrat statt. In den Vorstand wurden – alle einstimmig - folgende sechs Schüler gewählt: Silas Löcker, Muriel Stahl, Ceyda Inac, Lasse Döbbener, Ricarda Kuschel und Teresa Kuschel. Dazu kommen die beiden Lehrer Kathrin Michler und Martin Busch. In den dreiköpfigen Aufsichtsrat wurden – ebenfalls alle einstimmig - Luisa Iarossi, Christopher Ille und Patrick Vollmert gewählt.