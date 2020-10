Lennestadt: Schon wieder Einbruch am hellichten Tag

Altenhundem. Einbrecher haben am Montagvormittag eine Wohnung in Altenhundem komplett durchsucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben am Montag, 26. Oktober, zwischen 9.15 und 12.20 Uhr ein Fenster eines Hauses in der Olper Straße in Altenhundem, vermutlich mit einem Stein, eingeworfen und sich so Zugang zum Wohnbereich verschafft. Dort durchsuchten sie auf zwei Etagen sämtliche Schränke und Behältnisse.

Polizei sucht Zeugen

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter ein Portemonnaie mit Bargeld sowie ein Tablet. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.