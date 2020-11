Lennestadt: Pakettransporter kracht gegen Garage

Meggen. Bei einem Unfall in Meggen wurde eine Paketbotin verletzt. Ihr Fahrzeug machte sich selbstständig.

Am Dienstag, 10. November, hat sich gegen 11.25 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße in Meggen ein Alleinunfall ereignet, bei dem eine 22-Jährige verletzt wurde. Die Paketbotin wollte an einer abschüssigen Hausauffahrt Pakete ausladen. Sie zog die Handbremse ihres Transportes an und ging dann in den Laderaum ihres Lieferwagens.

Bremse löste sich

Dann löste sich laut Polizei die Bremse und das Fahrzeug rollte rückwärts, kollidierte mit einer Mauer und prallte gegen eine angrenzende Garage. Die 22-Jährige stand noch im Laderaum und wurde daher leicht verletzte. Der hinzugerufene Rettungsdienst behandelte sie ambulant vor Ort. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden an dem Fahrzeug, der Mauer und der Garage im jeweils vierstelligen Eurobereich.