Lennestadt: Mann schlägt mit Gehwegpoller um sich

Die Polizei in Lennestadt nahm den Verdächtigen in Gewahrsam.

Lennestadt. Randale in Altenhundem: Ein 32-Jähriger soll einen Mann geschlagen und dann Zeugen angegriffen haben. Einem Polizisten biss er in die Hand.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist die Polizei am Montag gegen 21.30 Uhr in die Wigeystraße in Altenhundem gerufen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat dort ein 32-Jähriger auf einen Unbekannten eingeschlagen, berichtete die Polizei Olpe am Dienstag. Zeugen kamen zur Hilfe, woraufhin dem Unbekannten die Flucht gelang.

Allerdings riss dann der Tatverdächtige einen eisernen Gehwegpoller aus seiner Halterung und lief auf die Zeugen zu. Einen der Zeugen traf er mit dem Poller am Oberarm. Anschließend flüchtete der Täter. Sofort leitete die Polizei eine Nahbereichsfahndung ein und traf den Tatverdächtigen schließlich auch an. Er zeigte sich aggressiv und machte den Eindruck, unter Drogen und Alkoholeinfluss zu stehen.

Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, brachten ihn die Beamten zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache. Dabei widersetzte sich der 32-Jährige den Maßnahmen massiv und biss einem Beamten in die durch einen Handschuh geschützte Hand. Zudem versuchte er immer wieder, die eingesetzten Beamten zu bespucken. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

Die Polizisten schrieben eine Anzeige, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Zeuge kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der angegriffene Polizist verblieb im Dienst.