Eine Gruppe von Kradfahrern - hier ein Symbolfoto - war in Lennestadt unterwegs. Foto: picture alliance / Swen Pförtner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Lennestadt. Eine Gruppe von Kradfahrern fuhr über die Ernestusstraße in Lennestadt. Einer verlor das Gleichgewicht und kam zu Fall.

Ein 60-jähriger Motorradfahrer befuhr am Samstag gegen 17.35 Uhr mit seiner Suzuki die Ernestusstraße in Lennestadt in einer Gruppe von Krädern.

In einer Linkskurve kam der Kradfahrer auf den Grünstreifen, verlor das Gleichgewicht und kam zu Fall. Er verletzte sich im Rippenbereich und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.