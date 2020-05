Lennestadt: Kradfahrer mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Lennestadt. Nach einem Sturz in Lennestadt-Gleierbrück wurde ein Motorradfahrer (52) mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 27 in Gleierbrück hat sich ein 52 Jahre alter Motorradfahrer am Wochenende schwer verletzt. In Richtung Saalhausen kam er nach Polizeiangaben im Bereich einer abfallenden Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er gelangte mit den Reifen seines Krads auf einen Schotterparkplatz und stürzte. Aufgrund starker Schmerzen kam der 52-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.