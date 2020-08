Lennestadt: Konzert auf dem Marktplatz als Stadtfest-Ersatz

Altenhundem. Das war so nicht geplant: Das Stadtmarketing veranstaltet ein Open-Air-Konzert auf dem Altenhundemer Marktplatz. Corona hat die Pläne umgeworfen.

Ursprünglich war alles anders geplant. Eigentlich hätte an diesem Wochenende das große Stadtfest in Lennestadt mit mehr als tausend Besuchern, Live-Musik, Unterhaltung und einem verkaufsoffenen Sonntag stattfinden sollen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch diese Rechnung hatten die Organisatoren ohne Corona gemacht. Um wenigstens einen kleinen Ersatz zu bieten, lud das Stadtmarketing am Sonntag ab 14 Uhr zu einem Open-Air-Konzert auf dem Altenhundemer Marktplatz ein. Dafür hatten die Organisatoren unter anderem kleinere Sitzgruppen gebildet, um die Hygiene- und Abstandsregeln auch einzuhalten.

Pünktlich um 14 Uhr geht’s los

Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich einige Schaulustige dort ein – die meisten von ihnen auf der Suche nach einem der heiß begehrten Schattenplätze. Auf den Beginn des Konzerts mussten sie nicht lange warten: Pünktlich um 14 Uhr eröffnete der Musikverein Saalhausen den Nachmittag, gefolgt von Grußworten von Steffen Baumhoff vom Stadtmarketing und Bürgermeister Stefan Hundt.

Ersterer betonte dabei, dass zwar in diesem Jahr alles anders sei, er sich aber trotzdem freue, dass eine solche Veranstaltung im Rahmen der Möglichkeiten stattfinden kann: „Das ist ein Lebenszeichen in Zeiten, die nicht leicht sind.“ Neben dem Saalhauser Musikverein gab es aber auch noch weitere Gäste an diesem Nachmittag. So führte der Moderator und Komiker Stephan Rodefeld mit so einigen Witzen und eigenen musikalischen Darbietungen durch das Programm, das von den frisch gebackenen Abiturientinnen des GymSL „Sarah & Anna“ abgerundet wurde.

Nur mit Ukulele und Gesang gaben sie moderne Popsongs und Balladen zum Besten und sorgten damit für viel Applaus seitens des Publikums.