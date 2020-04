Lennestadt: Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Lennestadt. Der Klassiker: Ein Auto muss verkehrsbedingt halten und der nachfolgende Pkw fährt auf, so geschehen am Dienstag in Neukamp.

Am Dienstag kam es im Ortsteil Neukamp, wie am Montag auch, zu einem Auffahrunfall. Ein 44-jähriger Autofahrer, der in Richtung Grevenbrück unterwegs war, übersah den Pkw einer verkehrsbedingt haltenden Frau, die neben anderen Fahrzeugen an einer Baustellenampel stand. Nach seinen Angaben war er durch einen Fußgänger, der die Fahrbahn überquerte, abgelenkt. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Die unfallbeteiligte Frau verletzte sich leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.