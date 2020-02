Lennestadt. Gute Nachricht für Familien mit Kleinkindern und Inkontinenzpatienten. Die Stadt Lennestadt gibt einen Windelzuschuss von 30 Euro pro Jahr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lennestadt: Hier gibt´s kostenlos Geld für den Windelkauf

Zur Entlastung von Familien mit Kleinkindern und Inkontinenzpatienten mit Wohnsitz in Lennestadt gibt es in der Stadt seit dem 1. Januar einen „Windel-Zuschuss“ in Form einer Schatzkarte, die mit einem aufgebuchten Guthaben in zahlreichen Lennestädter Geschäften eingelöst werden kann. Das hat der Stadtrat Ende des letzten Jahres beschlossen.

Pro Jahr ist ein Betrag von 30 Euro vorgesehen. Der Zuschuss wird für Neugeborene ab dem 1. Januar kostenlos für 3 Jahre gewährt. Neugeborene des Jahrgangs 2018 erhalten den Zuschuss rückwirkend für ein Jahr (30 Euro), Babys mit Geburtsjahr 2019 erhalten die Finanzspritze für zwei Jahre (60 Euro).

Willkommensbesuche

Familien mit Neugeborenen ab dem 1.1. erhalten die Schatzkarte bei den „Willkommensbesuchen“ im Rahmen des Bündnisses für Familien. Qualifizierte Ehrenamtliche besuchen dann die Familien zu einem angekündigten Termin. Familien, die diesen Besuch nicht wünschen, können sich die kostenlose Schatzkarte mit dem Windel-Zuschuss bei der Gleichstellungsbeauftragten nach Anmeldung im Rathaus abholen. Familien mit Kindern, die in 2018 und 2019 geboren wurden, werden postalisch angeschrieben. Weitere Informationen unter 02723/608-221 oder c.heer@lennestadt.de.

Bonus-Schatzkarte

Der Zuschuss für Inkontinenzpatienten wird ebenfalls in Form einer Bonus-Schatzkarte gewährt. Dazu ist eine ärztliche Bescheinigung bzw. Bestätigung eines Pflegedienstes erforderlich.

Anträge und Informationen sind dafür bei Frau Tigges-Haase, Bereich Bauverwaltung und Abfallberatung, erhältlich, Telefon 02723/608-103 oder c.tiggeshaase.de.