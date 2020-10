Lennestadt: „Goldene Schatzkarte“ für Noch-Bürgermeister

Meggen. Wenn Stefan Hundt das Bürgermeister-Amt abgibt, scheidet er auch im Stadtmarketing aus dem Vorstand aus. Zum Abschied versprüht er Optimismus.

Ein wenig Wehmut, aber auch viel Aufbruchstimmung lag über der Szenerie am Mittwochabend im PZ in Meggen. Denn zum letzten Mal nahm der scheidende Bürgermeister Stefan Hundt als Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes an einer Mitgliederversammlung des Lennestädter Stadtmarketings teil.

Seit der Gründung im Jahre 2002, also seit 18 Jahre war Stefan Hundt Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes. Zunächst in seiner Funktion als Beigeordneter und dann ab 2009 als Bürgermeister. Als Abschiedsgeschenk gab es neben einem Blumenstrauß und einem Fernrohr die „Goldene Schatzkarte“. Der Clou: Die Schatzkarte ist mit einem Guthaben von 18 Euro ausgestattet. „Die 18 steht für 18 Jahre Mitgliedschaft im Vorstand von Stadtmarketing. Das ist aber auch ein Dank für die gute Zusammenarbeit mit der Politik in den vergangenen Jahren“, lobte Vorsitzender Steffen Baumhoff.

Stefan Hundt freute sich über die Geschenke: „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es ist ein ganz besonderer Moment für mich, zum letzten Mal hier zu sein. Ich war immer mit sehr viel Herzblut dabei.“

Neuer Bürgermeister will „positive Vorurteile“ schaffen

Auch Tobias Puspas nahm an der Versammlung teil. Ab dem 1. November übernimmt er nicht nur Stefan Hundts Posten als Bürgermeister, sondern auch den im Vorstand von Stadtmarketing. Auch Puspas bekam als Geschenk eine Schatzkarte. Doch die ist noch blank. „Sie müssen sich Ihre Meriten noch verdienen“, sagte Steffen Baumhoff unter dem Applaus der Delegierten. Puspas bedankte sich: „Ich möchte ein kleines Rad bei Stadtmarketing werden. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir müssen mit dem tollen Slogan ,Schatz im Sauerland’ positive Vorurteile für Lennestadt schaffen und potenzielle Gewerbetreibende oder auch Urlauber davon überzeugen, nach Lennestadt zu kommen.“

Stefan Hundt ermahnte die Stadtmarketing-Mitglieder, sich den Herausforderungen der heutigen Zeit zu stellen. Dazu gehörten unter anderem Mobilität, Flächennutzung, Windenergie und Breitband. „Wir müssen uns dem Wandel stellen und dessen große Chancen sehen.“ Und er blickte optimistisch in die Zukunft: „Wir müssen mutig und besonnen nach vorne schauen. Wir haben Riesenchancen. Lennestadt ist mit dem neuen Bürgermeister auf einem guten Weg.“

Corona überlagert Veranstaltungen

Wie für alle seien die letzten Monate auch für Stadtmarketing Lennestadt eine ganz besondere Zeit gewesen. Eigentlich habe er das Wort „Corona“ nicht aussprechen wollen, aber er komme einfach nicht drumherum, meinte Steffen Baumhoff. „2019 haben wir das 50-jährige Jubiläum der Stadt Lennestadt mit einem ganz besonderen Programm gefeiert. Beim Stadtfest 2019 waren so viele Menschen wie noch nie. Aber dann wurde alles von Corona überlagert. Ganz bitter war der Ausfall des Stadtfestes 2020.“ Corona habe aber auch gezeigt, welchen Chancen in der Digitalisierung lägen: „Wir müssen uns den kommenden Herausforderungen stellen und unsere Stärken ausbauen. Wir müssen digitaler, sichtbarer und erreichbarer werden“, mahnte Steffen Baumhoff an die Delegierten an.

Wie bei jeder Mitgliederversammlung standen natürlich auch Wahlen auf dem Programm. So wurde der bisherige Beisitzer Andreas Voss für Frank Arens zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Neue Beisitzer sind Dr. Andreas Umlauf, Dirk Stenger und Stefan Hütte. Wiedergewählt wurde Norbert Furtkamp. Zum „Kooptierten Beisitzer“ wurde Kai Haase und zum Kassenprüfer Georg Kaiser gewählt.