Lennestadt: Fahrräder im Wert von 10.000 Euro gestohlen

Lennestadt. Die Polizei ermittelt wegen eines erneuten Einbruchs in ein Fahrradfachgeschäft in Lennestadt.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in Lennestadt drei teure Fahrräder im Wert von mehr als 10.000 Euro gestohlen. Die Diebe schlugen gegen 2.15 Uhr eine Scheibe eines Fahrradfachgeschäftes an der B 236 in Neukamp ein, entriegelten das Fenster und entwendeten drei hochwertige Räder.

Fahndung erfolglos

Durch den Einbruch wurde zwar ein Alarm ausgelöst, eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb jedoch ohne Erfolg. Am Tatort fand eine Spurensicherung statt. Der Gesamtschaden liegt laut Polizeibericht im fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.