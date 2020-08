Lennestadt: Erstwähler fühlen Kandidaten auf den Zahn

Lennestadt/Altenhundem. Sechs Bürgermeisterkandidaten aus Lennestadt stellen sich am Montag den Erstwählern am Gymnasium Maria Königin vor.

Eine Podiumsdiskussion vor politischen Wahlen hat am Gymnasium Maria Königin schon Tradition. Trotzdem war der Aufmarsch von vier Bürgermeisterkandidaten in Lennestadt Tobias Puspas (CDU), Sebastian Sonntag (SPD), Gregor Kaiser (Grüne) und Engelbert Prevorcic (Die Linke) – UWG-Kandidatin Kerstin Bauer fehlte aus gesundheitlichen Gründen – sowie der beiden Kontrahenten in der Gemeinde Kirchhundem, Bürgermeister Andreas Reinéry und Herausforderer Björn Jarosz, am Montagmorgen eine Premiere.

Premiere unter Corona-Bedingungen

Zum ersten Mal fand eine solche Veranstaltung vor einer Kommunalwahl statt und das unter Corona-Bedingungen. Das Orgateam der Schule hatte die Veranstaltung bestens vorbereitet und so konnten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen Q1 und Q2, allesamt Erstwähler am 13. September, die sich zuvor im SoWi-Unterricht auf die Diskussionen thematisch vorbereitet hatten, mit Abstand und Maske bei offen stehenden Fenstern der lokalen Politprominenz lauschen.

Dabei erlebten die Kirchhundemer Schüler, die sich mit den beiden Kandidaten aus der Waldgemeinde in den Konferenzraum der Schulen zurückzogen, trotz gleicher Themen eine völlig andere Veranstaltung als die Lennestädter Mitschüler in der Turnhalle. Dass Kirchhundems Amtsinhaber Anderas Reinéry, der bei der Wahl von SPD und Grünen unterstützt wird, nicht gerade bescheiden ist, wenn es darum geht, seine Verdienste für die Gemeinde seit seinem Amtsantritt vor sechs Jahren zu reklamieren, ist nicht neu. Der Bürgermeister im Wahlkampfmodus ging sofort in die Offensive. „Als ich kam, ging nicht viel in Kirchhundem, es waren sechs sehr erfolgreiche Jahre.“ In den zehn Jahren vor ihm habe die Gemeinde 1000 Einwohner verloren, „das war ein Schlag ins Kontor, aber wir haben das gestoppt und wieder Zuwachs bekommen.“

Andreas Reinéry und Herausforderer Björn Jarosz liefern sich vor den Schülern ein direktes Rededuell. Foto: Volker Eberts / WP

Draht zum Rat ist gekappt

Nicht nur das: Heute habe die Gemeinde Vollbeschäftigung, Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer, eine extrem hohe Bürgerbeteiligung, Millioneninvestitionen der Unternehmen in der Gemeinde – und zwar als Folge seiner Wirtschaftsförderungsstrategie. Kontrahent Björn Jarosz, Kandidat der CDU Kirchhundem, konnte sich bei soviel Eigenlob den Hinweis, dass diese Strategie wohl eher aus dem Hause der IHK als von Reinéry stamme, nicht verkneifen.

„Im Rathaus könnten einige Dinge anders und besser laufen“, sagte der 48-Jährige zu seiner Motivation Bürgermeister zu werden. Ein Bürgermeister müsse einen Draht zum Rat und zu den Bürgern haben, um so gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Jarosz: „Dieser Draht ist zur Zeit gekappt.“ Er möchte gemeinsam mit allen Beteiligten eine gute Zukunft für Kirchhundem erarbeiten, so der jetzige zweite Mann im Rathaus.

Podiumsdiskussion zur Wahl: Noch Plätze frei Die Bürgermeister-Kandidaten aus Lennestadt diskutieren am Dienstag, 1. September, auf Einladung der WP-Redaktion in der Sauerlandhalle in Altenhundem. Einlass zu dieser Podiumsdiskussion ist um 18 Uhr, Beginn um um 18.30 Uhr. Einige der 90 Plätze sind noch frei. Wer dabei sein möchte, muss sich persönlich anmelden: Schicken Sie eine E-Mail mit Ihrem Namen, dem Namen Ihrer Begleitperson und dem Stichwort Lennestadt an aktion-olpe@westfalenpost.de.

Immerhin, beide Kandidaten erklärten, dass sie voll und ganz hinter dem Gymnasium Maria Königin und dessen finanzieller Förderung stehen, nachdem aus der Schülerschaft konkret danach gefragt wurde. In der „Lennestädter“ Diskussion ging es dagegen lockerer zu, trotz der gleichen Themen Bildung, Wirtschaft, Finanzen, Freizeit, Klima, Energie. Während Engelbert Prevorcic weniger für sich selbst als für das Parteiprogramm der Linken warb, Tobias Puspas die Stadt mit allen Beteiligten gemeinsam und vernünftig weiterentwickeln will, sieht sich der 28-jährige Sebastian Sonntag als der Kandidat, der am nächsten an den Jungwählern dran ist. Gregor Kaiser betonte die Kernkompetenz der Grünen bei den Klimathemen und wünschte sich eine Jugendkonferenz für Lennestadt.

Langweilig war es jedenfalls in beiden Sälen nicht und in den Diskussionen wurden die unterschiedlichen Ansichten und Politikstile durchaus deutlich. Was will der junge Erstwähler mehr.