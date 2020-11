Lennestadt: Einbrecher schlagen Fenster zu Vereinsheim ein

Unbekannte sind in ein Vereinsheim in Altenhundem eingestiegen.

Lennestadt. Einbrecher haben in einem Vereinsheim in Altenhundem einen großen Schaden angerichtet. Die Beute war dagegen verhältnismäßig gering.

In ein Vereinsheim in der Hagener Straße in Altenhundem sind Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 15.30 Uhr, eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen sie ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude, berichtet die Polizei Olpe .

Dann durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Sie entwendeten einen geringen Betrag an Bargeld. Zudem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.